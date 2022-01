Un posto al sole: chi è Virginia, ex moglie di Riccardo Crovi

Un Posto al Sole, scopriamo chi è Virginia, l’ex moglie di Riccardo Crovi, e chi è l’attrice che la interpreta.

Ha fatto la sua apparizione nelle ultime puntate dell’amatissima soap opera di Rai3 Virginia, pronta a creare scompiglio nella vita di Rossella. La donna è infatti l’ex moglie di Riccardo Crovi ed è tornata con l’intento di riconquistare l’uomo: scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Virginia in Un posto al sole

Da poco tempo Rossella ha intrapreso una relazione con Riccardo, ma il loro futuro è minato dalla comparsa di questo nuovo personaggio, pronto a scombussolare le dinamiche tra i due. Virginia è infatti l’ex moglie di Riccardo e lo tradito con suo fratello. Stando alle anticipazioni custodisce un altro grande segreto, che minerà fortemente la routine del medico e metterà in crisi la sua nascente relazione con Rossella. Nuovo dramma in arrivo dunque per la ragazza, che sembrava aver trovato equilibrio dopo la lunga serie di delusioni sentimentali collezionata.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Uomini e Donne, nuovi tronisti oltre Luca

Virginia, chi è l’attrice che la interpreta

Il nuovo personaggio di Un posto al sole ha il volto di Desiree Noferini, attrice classe 1987 nata a Bagno a Ripoli. La donna nel 2005 ha partecipato a Miss Italia, arrivando al ventesimo posto. Ha poi iniziato a lavorare in televisione, in alcuni progetti Rai, recitando nella sesta stagione di Don Matteo e prendendo parte a Quelli che il calcio. La sua esperienza in Rai si arricchisce poi con la comparsa in una puntata della serie Il commissario Montalbano, nello specifico La giostra degli scambi, e con il ruolo di Lisa Conterno ne Il paradiso delle signore. Ora, per l’attrice arriva anche la partecipazione a Un posto al sole e vedremo se sarà un ruolo temporaneo o se diventerà una presenza fissa nella soap opera.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI