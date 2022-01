ABBA chi sono e perché si sciolsero

ABBA, chi sono i componenti dello storico gruppo musicale e perché si sono sciolti: scopriamo tutti i dettagli.

Entrati nell’immaginario collettivo grazie al musical Mamma Mia, gli ABBA sono uno dei gruppi musicali più famosi della storia. Il loro successo è stato incredibile, su scala mondiale, con più di 400 milioni di dischi venduti in tutto il globo. Gli ABBA sono senza dubbio il gruppo scandinavo di maggiore successo nella storia e hanno scritto pagine indimenticabili di musica. Scopriamo chi sono i componenti del gruppo e perché si sono sciolti nel 1982, per tornare a cantare quasi 40 anni dopo insieme.

Chi sono gli ABBA

Agnetha Faltskog, Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus e Anni-Frid Lyngstad: loro sono i componenti degli ABBA e unendo le iniziali dei loro nomi di battesimo esce fuori il nome della band. Il gruppo si è formato intorno al 1970, con la formazione originale che sarebbe rimasta invariata nel tempo. Il loro successo è stato repentino, già nel 1974 trionfano all’Eurovision Song Contest con il brano Waterloo.

Il loro successo è stato pazzesco, in brevissimo tempo gli ABBA hanno raggiunto i primi posti delle classifiche mondiali, dominando per tutti gli anni ’70 con la loro musica. A inizio degli anni ’80, però, il gruppo improvvisamente si è sciolto, per motivi strettamente personale.

Perché si sono sciolti gli ABBA

Il motivo dello scioglimento della band è da ricondurre alle vicende personali dei membri: i quattro infatti si sposarono tra di loro, Bjorn con Agnetha e Benny con Anni-Frid. Entrambi i matrimoni però naufragarono e il gruppo così si sciolse nel 1982.

Nel corso degli anni si è parlato più volte di una reunion degli ABBA, più volte rimandata fino al 2018, quando il gruppo ha fatto il proprio ritorno annunciando due brani. Nel 2022 il gruppo, pandemia permettendo, tornerà anche in concerto.

