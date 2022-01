Chi sono finalisti The Voice Senior 2022: favorito un solo team

Scopriamo chi è andato in finale nell’edizione di The Voice Senior 2022. Antonella Clerici emozionata ha annunciato i nomi dei finalisti che hanno incantato con la loro voce

Volge al termine questa seconda stagione del talent show condotto da Antonella Clerici. Ieri è andata in onda la semifinale che ha decretato i 12 concorrenti che venerdì prossimo si sfideranno per vincere The Voice Senior 2022. L’anno scorso a salire sul podio Erminio Sinni, del team Loredana. Il cantautore ha stregato intere generazioni con la sua calda voce sulle note della sua “E tu sopra di me” e sul palco del programma ha stupito anche con diverse cover. Un percorso ricco di emozioni per tutti i partecipanti, ma lo sarà in particolare per chi è rimasto ancora in gara grazie al supporto dei giudici.

LEGGI ANCHE: Clementino chi è la fidanzata Martina che gli ha cambiato la vita

Chi sono i finalisti di The Voice Senior 2022

I magnifici, i 12 finalisti di The Voice Senior 2022 sono 4 per giudice, favorito Russell Russell del team Clementino grazie alla sua magnifica performance di All Night Long, canzone di Lionel Richie. Nella squadra di Loredana Bertè i finalisti sono Walter Servini, Donata Brischetto e Lanfranco Carnacina

Nella squadra di Gigi d’Alessio i finalisti sono Claudia Arvati, Annibale Giannarelli Pietro Cotri e Beatrice Pasquali (in coppia). Nella squadra di Clementino i finalisti sono Russell Russell, Marcella di Pasquale e Luciano Genovesi. Nella squadra di Orietta Berti i finalisti sono Franco Tortora, Cosetta Gigli e Roberto Barocelli.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI