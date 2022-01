Pronostici The Voice Senior: chi vincerà tra i finalisti, un grande favorito

The Voice Senior, come andrà la finale del talent show di Rai1: vediamo i pronostici e chi è il favorito per vincere la finale.

Finalmente ci siamo: The Voice Senior arriva al suo atto finale, con l’attesissima ultima puntata che decreterà il vincitore del talent show. Saranno 12 i finalisti a contendersi la vittoria, in una serata che sarà aperta dal super ospite Riccardo Cocciante. Poi, toccherà agli artisti capitanati da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Clementino provare a guadagnarsi la vittoria convincendo il pubblico da casa con le esibizioni. Vediamo quali sono i pronostici della finale e chi riuscirà a vincere il talent show.

The Voice Senior: i pronostici della finale

Questo sono i finalisti del programma: Roberto Barocelli, Cosetta Gigli e Franco Tortora per la squadra di Orietta Berti; Claudia Arvati, la coppia formata da Piero Cotto e Beatrice Pasquali e Annibale Giannarelli nel team di Gigi D’Alessio; Marcella Di Pasquale, Luciano Genovesi e Russel Russel per Clementino e infine Loredana Bertè ha scelto Donata Brischetto, Lanfranco Carnacina e Walter Sterbini.

Sono tantissimi i protagonisti della finale e quindi sarà difficile capire chi potrà vincere, anche perché a decidere stavolta non saranno i giudici, che finora hanno deciso chi poteva andare avanti e chi doveva eliminare il programma, ma sarà il giudizio del pubblico a coronare il vincitore. Tutto in bilico quindi per una serata che promette tantissime emozioni e incoronerà, oltre all’artista vincitore, anche il coach che trionferà sugli altri. Lo scorso anno è stato il turno di Loredana Bertè, che ha visto trionfare il proprio cantante Erminio Sinni. La cantante punta a fare il bis anche quest’anno, ma dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita.

