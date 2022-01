Can Yaman, le ultime notizie sulla situazione sentimentale dell’attore: è single o è fidanzato? Scopriamo tutte le ultime novità.

Continua a dominare l’attenzione circa la situazione sentimentale di Can Yaman, uno dei protagonisti preferiti delle pagine di gossip. Dopo la fine della relazione con Diletta Leotta si è parlato spesso di nuove fiamme e presunte fidanzate dell’attore, senza però mai trovare un riscontro effettivo. Ora, l’ultima indiscrezione riguarda un possibile nuovo flirt con Demet Ozdemir: scopriamo tutti i dettagli.

Can Yaman fidanzata: le ultime notizie

Da tempo ormai si parla di un flirt tra l’attore e Demet Ozdemir, protagonisti entrambi dell’amata soap turca Daydreamer. I due hanno fatto coppia su Canale 5 e secondo molti l’intesa si sarebbe formata anche fuori dal set, anche se la loro avventura si sarebbe conclusa in modo decisamente non positivo. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, i due avrebbero vissuto una storia passionale, ma segreta, non decidendo mai di uscire allo scoperto forse proprio per evitare le voci del gossip. Tuttavia, la distanza tra loro, con lui che si è spostato a vivere in Italia e lei che è rimasta in Turchia, ha reso insostenibile quella relazione, causandone la fine.

Nessuno dei due diretti interessanti ha mai confermato la relazione, che quindi rimane circondata da un velo di mistero e incertezza. Ad oggi, comunque, non dovrebbe essere nulla tra i due e se qualcosa c’è stato ormai appartiene al passato. Eppure in Turchia continua rincorrersi un gossip che ha dell’incredibile: un nuovo ritorno di fiamma tra Can Yaman e Demet, galeotto un presunto nuovo contratto per una serie da girare insieme. Restano solo indiscrezioni che lasciano il tempo che trovano.

Presto, tra l’altro, rivedremo Can Yaman in televisione, nella fiction Viola come il mare al fianco di Francesca Chillemi, altra donna con cui si è parlato molto di una presunta relazione che avrebbe persino messo in crisi il matrimonio di quest’ultima. Certamente, quando c’è di mezzo Can Yaman il gossip è sempre in prima linea.

