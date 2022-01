Can Yaman in Italia per girare Viola come il mare: dove si trova

Can Yaman, l’attore turco si trova in Italia per girare alcune scene di Viola come il mare: scopriamo dove si trova.

Le fan di Can Yaman sono allertate: l’attore si trova in Italia per girare alcune scene di Viola come il mare, la prossima fiction che lo vedrà protagonista al fianco di Francesca Chillemi. La nuova serie non ha ancora una data d’uscita certa, ma ha già catturato l’attenzione del pubblico, anche a causa dei pettegolezzi che l’hanno accompagnata, come quello del presunto flirt tra i due protagonisti che avrebbe messo a serio rischio il matrimonio della donna. Ora i due si sono riuniti per girare alcune scene: vediamo dove si trova l’attore turco.

LEGGI ANCHE: Alvise Rigo e Can Yaman, chi preferite? FOTO A CONFRONTO

Can Yaman in Italia: dove si trova

Al momento, l’attore turco ha già girato a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, Lazio. Si è trattato di un ritorno per la troupe di Viola come il mare, che ha già girato a novembre nel borgo laziale e ora ci ha fatto ritorno per alcune scene aggiuntive. La location principale delle riprese resta il palazzo comunale, che sarà la sede di un commissariato di polizia all’interno della fiction. Le telecamere poi sono state protagoniste in piazza Matteotti e per le vie della cittadina, che sicuramente gioverà molto dell’attenzione che riceverà dalla fiction.

I due attori non sono stati impegnati a lungo nelle riprese qui, ma con molta probabilità torneranno a breve per confezionare magari delle ultime scene prima dell’effettiva conclusione dei ciak. L’attesa per Viola come il mare è alle stelle, ma bisognerà attendere ancora un po’ per vedere la serie. Le riprese sono infatti in fase di ultimazione, quindi il rilascio della serie non è imminente, ma la sensazione è che l’attesa verrà ampiamente ripagata.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI