Lorenzo Flaherty oggi, che fine ha fatto dopo le fiction

Lorenzo Flaherty, cosa fa oggi l’attore: che fine ha fatto dopo il successo che ha ottenuto in diverse fiction.

Per anni Lorenzo Flaherty è stato un volto noto delle fiction di Mediaset. Tanti i suoi ruoli di successo, come quelli in Distretto di Polizia e in Ris – Delitti imperfetti, tuttavia negli ultimi tempi l’attore è un po’ uscito di scena, vedendosi sempre di meno in televisione. Nel 2017 ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, venendo eliminato in semifinale. Nello stesso anno si vede per l’ultima volta in televisione, nella serie Furore 2, dove interpreta la parte del banchiere Dotti. Scopriamo cosa fa oggi l’attore.

Lorenzo Flaherty oggi, che fine ha fatto

Da tantissimo tempo ormai l’attore non si vede più in televisione. L’esperienza al Grande Fratello Vip ha fatto calare il sipario sulla sua carriera, dopo quell’avventura l’attore ha deciso di prendersi un periodo di pausa, che è tutt’ora in atto. L’intento è quello di dedicarsi alla famiglia, Lorenzo è sposato con la giornalista Roberta Floris, collega di Susanna Galeazzi al TG5. Il loro matrimonio è avvenuto nel 2012, e insieme hanno avuto un figlio, Emilio, nel 2015. Prima del matrimonio con la Floris, Lorenzo ha anche avuto un altro figlio, Andrea, nato nel 1994 dalla sua relazione con Alessandra Laudadio.

Insomma, Lorenzo ha deciso di fermarsi per pensare alla famiglia, ponendo però il freno a una carriera di tutto rispetto, iniziata nella seconda meta degli anni ’80, quando è apparso al cinema nel film di Lamberto Bava Demoni 2… L’incubo ritorna. Da lì la sua ascesa è stata formidabile, soprattutto in televisione Flaherty si è ritagliato un ruolo di spicco nello spettacolo italiano, partecipando a tantissime fiction come Un posto al sole, Incantesimo e Distretto di polizia. Ora è fermo da parecchio e non è chiaro se tornerà a breve sulle scene.

