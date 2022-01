Susanna Galeazzi, chi è la madre e misteriosa moglie di Gianpiero

Susanna Galeazzi, chi è la madre della giornalista, moglie del compianto Gianpiero: scopriamo tutto su di lei.

Sulle orme del padre: Susanna, la figlia di Gianpiero Galeazzi, ha scelto di seguire la carriera del padre, diventando anche lei giornalista. Lo storico cronista sportivo, volto iconico della Rai, è morto lo scorso 12 novembre, lasciando la moglie e due figli, tra cui appunto Susanna. Scopriamo qualcosa in più sulla madre della donna, nonché compagna di vita di Giampiero.

Susanna Galeazzi, chi è la madre

Si chiama Laura la madre di Susanna, moglie di Gianpiero. Di lei si sa davvero poco, nonostante l’enorme notorietà del marito è sempre rimasta lontano dai riflettori e i due hanno vissuto la propria unione in maniera molto riservata. Il matrimonio tra i due è stato lungo e molto solido, Laura ha dato a Gianpiero due figli e gli è rimasta vicina fino agli ultimi giorni, al suo fianco durante la dura lotta con la malattia.

Come detto, Laura e Gianpiero hanno avuto due figli: il più grande è Gianluca, nato nel 1975, la più piccola è Susanna, venuta alla luce tre anni più tardi. Entrambi hanno voluto seguire le orme del padre, scegliendo la strada del giornalismo. Una scelta che ha sorpreso Gianpiero, che in un’intervista ha ammesso come il suo lavoro lo abbia tenuto più lontano dai figli di quanto desiderasse e che avrebbe voluto dargli di più. Evidentemente però i figli non hanno sentito questo distacco, prendendo il padre come modello e seguendo le sue orme in campo lavorativo.

Gianluca ha lavorato come cronista per La7 è ha una grande passione per lo sport, mentre Susanna ha lavorato a Sky Tg24, conducendo il telegiornale sportivo, ed è approdata poi al Tg5.

