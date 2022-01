Perché Valeria Marini dorme con la tigre di peluche

Un vero e proprio caso è scoppiato al Grande Fratello VIP la tigre di Valeria Marini non ha fatto dormire Federica Calemme: perché la vippona dorme con un peluche?

Al Grande Fratello VIP Per giorni non si è parlato d’altro. Valeria Marini è abituata a dormire con una tigre di peluche, bianca e molto grande. Non ci sarebbe nulla di male, verrebbe a dire, nonostante la concorrente abbia 54 anni. Eppure si è creato attorno alla sui giocattolo un vero e proprio caso. Date le dimensioni ingombranti la compagna di letto Federica Calemme non è riuscita per giorni a dormire, dovendosi accontentare di riposare insieme a Sophie ed Alessandro.

C’è stato anche un vero e proprio piano per impedire alla bionda showgirl di dormire con il suo adorato peluche. L’imprenditore durante la notte ha infatti spostato il giocattolo posizionandolo sul pianoforte. Il piano orchestrato insieme alla fidanzata influencer e a Lulù non ha però portato i suoi frutti: la Marini alle tre di notte ha svegliato alcuni coinquilini visibilmente scossa per ritrovare la sua tigre.

Perché Valeria Marini dorme con una tigre di peluche

La Marini è molto legata alla grande tigre bianca di peluche con cui dorme durante la notte. Ha rivelato durante la puntata del 14 gennaio, stuzzicata da Alfonso Signorini, il perché di questa scelta. A regalare il peluche alla vippona sono state le nipotine, le gemelline Emma e Sara di 12 anni, a cui vuole un gran bene.

Non è dunque un capriccio, Valeria dorme con la tigre di peluche perché è come avere con sé parte degli affetti che ha fuori dalla Casa del Grande Fratello. Ha un valore simbolico che le dà forza e serenità, che la sentire tranquilla in un percorso difficile e alienante come quello del reality più famoso d’Italia. Non è infatti raro che per sentirsi al sicuro, come forma di protezione donne e uomini adulti dormano con un peluche.

