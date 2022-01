Eliminazione sorprendente nella puntata del 14 gennaio del Grande Fratello VIP. Manila in lacrime per chi è uscito dalla Casa

Quattro mesi dopo dall’inizio prosegue l’avventura del Grande Fratello VIP. Altra eliminazione, questa volta sorprendente e che ha gettato nello sconforto Manila Nazzaro. Scopriamo chi tra i concorrenti in nomination è stato eliminato dalla Casa.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip

Dopo l’ingresso di Delia Duran e lo scontro tra Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini per la tigre di peluche di quest’ultima, la puntata del Grande Fratello VIP in onda il 14 gennaio ha decretato un’altra eliminazione. Per la prima volta dopo il prolungamento dell’edizione, è uscito dalla Casa uno dei VIP che hanno iniziato fin dal primo giorno il reality. Ad essere eliminato è stata Carmen Russo che ha permesso il televoto contro Federica Calemme e Soleil Sorge.

Per la moglie di Enzo Paolo Turchi solo il 22% dei voti da parte dei telespettatori. Ben 43% di consensi per Soleil, mentre Federica a sorpresa conquista il 35%. Ed è proprio la preferenza di quest’ultima a sorprendere tutti nella Casa. All’eliminazione di Carmen Russo, Manila Nazzaro è scoppiata in lacrime, legatissima alla showgirl.

La puntata ha poi dato spazio al fascino di Barù che continua ad attirare le donne della Casa e ad Alessandro Basciano che ha ricevuto una sorpresa. L’imprenditore ha potuto guardare un video del figlio, ora a casa della mamma.

Chi è in nomination

L’eliminazione di Carmen Russo non ferma l’avventura al Grande Fratello VIP. Subito dopo i concorrenti hanno dovuto fare le classiche nomination. Gli immuni di questa puntata sono Soleil, Katia, Manila, Manuel, Davide e Nathaly. Questi ultimi due sono stati scelti rispettivamente da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. I concorrenti in nomination sono: Kabir Bedi, Federica Calemme e la coppia formata da Giacomo Urtis e Valeria Marini.

