Susanna Galeazzi, chi è il marito della figlia dello storico giornalista Gianpiero: scopriamo tutto quanto su di lui.

Lo scorso 12 novembre è venuto a mancare Gianpiero Galeazzi, storica figura del giornalismo sportivo italiano. La sua eredità è stata raccolta però niente di meno che dai suoi figli, che sul modello del padre hanno scelto la via del giornalismo anche loro. Gianluca, nato nel 1975, e Susanna, nel 1978, si sono fatti strada anche loro nel mondo della cronaca, mostrando come i tratti genetici siano molto importanti. Susanna ha condotto il telegiornale sportivo a SkyTg24 e poi è approdata al Tg5: scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata, come ad esempio l’identità di suo marito.

Susanna Galeazzi, chi è il marito

L’eredità del padre è stata ingombrante per Susanna, sicuramente è stata sia una spinta che un’etichetta. La donna però è riuscita a svincolarsi dall’ombra di Gianpiero e a ritagliarsi il suo posto importante nel mondo del giornalismo. Una vita lavorativa molto fortunata dunque, cui fa da contraltare anche una vita sentimentale positiva. La giornalista è infatti impegnata col biotecnologo Mattia Mirabella in una relazione che procede a gonfie vele.

I due stanno insieme dal 2012 e nel 2017 è nata la loro prima figlia. Il matrimonio ancora non è arrivato, ma Susanna ha raccontato che non serve per farli sentire una famiglia, perché già così lo sono. La donna in qualche intervista ha parlato del compagno, mostrando sempre come sia molto presente sia per lei che per sua figlia, aiutandola moltissimo e dandole sostegno.

Una presenza importante sicuramente anche per superare il grave lutto vissuto lo scorso 12 novembre, quando Susanna ha perso sua padre Gianpiero, che si è arreso dopo anni di lotta contro la malattia. Un uomo prezioso nella sua vita che le è stato ed è sempre accanto nei momenti difficili e quelli belli.

