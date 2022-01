Chi ha vinto Tali e Quali Show: vincitore puntata 15 gennaio

Seconda puntata di Tali e Quali Show, versione Nip della gara condotta da Carlo Conti. Scopriamo chi è il vincitore e quale artista ha interpretato

Secondo appuntamento con Tali e Quali Show condotto da Carlo Conti. Sul palco spazio a undici esibizioni mozzafiato valutate dalla giuria composto da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Scopriamo chi ha vinto la sfida della seconda puntata di Tali e Quali Show in onda su Raiuno il 15 gennaio.

Chi ha vinto Tali e Quali Show seconda puntata

A trionfare nella seconda puntata di Tali e Quali Show è Daniele Quartapelle. L’imitatore nativo di Roma ha portato sul palco Renato Zero, un’interpretazione straordinaria che gli ha permesso di conquistare la vittoria con 75 punti. Daniele ha cantato “I migliori anni della nostra vita”. Al secondo posto si è classifica Lidia Tre Re che ha portato in scena la sua imitazione di Shakira in “Whenever Wherever”. Terzo posto per Antonio Delle Donne nei panni di Ultimo che ha ottenuto 55 punti.

Fuori dal podio, al quarto posto, Claudia, Lucia e Benedetta. Le tre donne hanno interpretato il Trio Lescano ottenendo 54 punti. Quinto posto per Ivano Passarello nei panni di Vasco Rossi, sesto per Carmelo Lucibello che ha imitato Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Ottavo piazza per Vittoria Iannacone che ha interpretato Noemi, nono posto per Giulio Lorenzo, Veronica e Deborah nei panni di ABBA. Hanno chiuso la classifica della seconda puntata di Tali e Quali Show Francesca Simonetta che ha imitato Orietta Berti e Giulia Avagnina che ha interpretato Elisa.

La vittoria di Daniele Quartapelle nei panni di Renato Zero segue quella di Igor Minerva che ha conquistato la prima puntata di Tali e Quali Show imitando Claudio Baglioni.

