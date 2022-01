Non mi lasciare è una fiction Rai divisa in 8 episodi, che andranno in onda in quattro puntate. La protagonista è Vittoria Puccini, affiancata da Alessandro Roja e Sarah Felberbaum. Un dramma poliziesco davvero intrigante, che coinvolgerà il pubblico per altre due prime serate.

Ecco le anticipazioni di Non mi lasciare, fiction Rai che tornerà con la quinta e sesta puntata lunedì 24 dicembre. Ecco tutto ciò che sappiamo su quanto accadrà nelle indagini di Elena Zonin.

Non mi lasciare, anticipazioni quinta puntata

Ecco le anticipazioni della quinta puntata di Non mi lasciare, fiction Rai con Vittoria Puccini, in onda lunedì 24 gennaio 2022 in prima serata. Elena prosegue con le proprie indagini, recandosi presso la casa famiglia che ospitava Angelo. È intenzionata a ottenere più informazioni possibili sul suo conto. Mentre questa pista pare possa condurre a scoperte a dir poco interessanti sul caso, la protagonista si ritroverà a fare anche i conti con la propria complessa vita privata.

Fino a qualche anno fa Giulia era la sua migliore amica ed è oggi la moglie di Daniele, il suo grande amore che si è lasciata alle spalle quando ha abbandonato Venezia senza dire nulla a nessuno. A sorpresa la donna la invita a cena. Si tratta della festa di compleanno del suo primogenito, Emilio. Invito accettato, seppur con una certa reticenza. Alla fine, però, Elena andrà via senza farsi notare da nessuno.

Non mi lasciare, anticipazioni sesta puntata

Ecco le anticipazioni della sesta puntata di Non mi lasciare, fiction Rai con Vittoria Puccini, in onda lunedì 24 gennaio 2022 in prima serata. Come detto, la vita privata può rappresentare un serio ostacolo per Elena, che non riesce a trovare un equilibrio. Tornerà a Roma per incontrare Diego, suo figlio adolescente che sta attraversando un periodo difficile. Ha subito la sua prima delusione d’amore.

Proseguiranno le indagini su Angelo. Elena riuscirà a scoprire, finalmente, il luogo dove viene tenuto prigioniero. Si metterà subito all’opera per riuscire a salvarlo. Un buco nell’acqua, purtroppo, dal momento che il suo carceriere lo ha già portato via. Tracce nuovamente perse ma ora hanno un luogo sul quale indagare per riuscire a trovare nuovi indizi.

