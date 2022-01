Anticipazioni Uomini e Donne Gemma: Stefano superato da un giovane

Anticipazioni Uomini e Donne, come procede la conoscenza tra Gemma e Stefano? La situazione non sembra essere molto confortante.

Nubi all’orizzonte nel rapporto tra Gemma Galgani e il suo corteggiatore Stefano. La dama del trono over sarà protagonista della puntata odierna e nel particolare si parlerà molto del suo rapporto con Stefano. Il cavaliere ha fatto il suo ingresso nel dating show per corteggiare la dama, che però al tempo stava conoscendo Leonardo e quindi l’uomo è stato messo in disparte. Dopo il naufragio della conoscenza tra Gemma e Leonardo, la donna ha deciso di dare una seconda possibilità all’uomo, ma a quanto pare le cose non stanno andando benissimo.

Anticipazioni Uomini e Donne: la situazione tra Gemma e Stefano

Stando alle anticipazioni, il rapporto tra i due non sta decollando e la donna non sembra attratta dall’uomo. Pare che Gemma abbia addirittura deciso di troncare la conoscenza in quanto preferirebbe un corteggiatore più giovane, come Tina ha sottolineato in diverse occasioni durante gli scontri con la Dama. Insomma, Gemma non si sente presa dalla conoscenza con Stefano e lui, a sua volta, vedrà emergere delle insicurezze, non riuscendo a fidarsi della dama dal momento che i segnali che gli arrivano non sono incoraggianti.

All’orizzonte dunque c’è un’altra storia naufragata per Gemma Galgani, che continua a non riuscire a trovare stabilità con un cavaliere all’interno del dating show. Vedremo dunque se la dama troncherà la relazione con Stefano, come sembra molto probabile che faccia, o se magari proverà a vedere come si evolvono le cose, in attesa anche magari di un nuovo cavaliere che arrivi nel programma per corteggiarla. Oggi ne sapremo di più, ma sicuramente la situazione tra Gemma e Stefano non promette di evolversi in maniera positiva.

