Chi è la mamma di Nathaly Caldonazzo, compagna di Dino Risi

Nathaly Caldonazzo, chi è la madre della concorrente del Grande Fratello Vip, che è stata la compagna del grande regista Dino Risi.

Tra le protagoniste del Grande Fratello Vip c’è Nathaly Caldonazzo. La showgirl è entrata più avanti nel corso di questa edizione, la più lunga di sempre, ma è diventata presto una presenza importante all’interno della casa. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata della donna, soprattutto su sua madre, compagna dello storico regista Dino Risi, uno dei più grandi nomi del cinema italiano.

Nathaly Caldonazzo, chi è la madre

Si chiama Leontine Snell la madre della partecipante al Grande Fratello Vip. Leontine nasce in Olanda e presto si fa strada nel mondo della danza, diventando a soli 15 anni prima donna della compagnia delle Blue Bell. Si ritaglia presto un discreto successo come ballerina e come modella e ciò le spalanca le porte del cinema.

La carriera della ballerina prosegue nel mondo del cinema e si afferma con forza in Italia, dove appare in molti film di successo come Scusi, lei è favorevole? con Alberto Sordi, La cieca di Sorrenti, fino agli ultimi Manuale d’amore e Il grande sogno, usciti negli anni 2000. Attualmente è una coreografa di fama internazionale, nella sua scuola di danza sono state allieve diversi volti voti del mondo dello spettacolo, anche Valeria Marini ed Antonella Elia. Una carriera lunga e proficua, dunque, quella della donna che spesso è stata anche al centro del gossip.

Leontine Snell è stata sposata con Mario Caldonazzo e dal loro matrimonio sono nate due figlie Nathaly e sua sorella Patrizia. L’amore tra i due dura poco però, infatti dopo qualche anno divorziano. L’uomo si spegne quando la prima donna del Bagaglino aveva 19 anni. Leontine inizia in seguito una relazione con Dino Risi, il grande regista con cui vive un amore molto appassionato. Una bellissima storia d’amore, non hanno mai pesato i 27 anni di differenza tra i due. Non è stato un colpo di fulmine, i due si sono conosciuti e diventati amici. Il sentimento si è poi evoluto fino a vivere una lunga storia d’amore. Una curiosità sulla coppia però è che, nonostante il loro grande amore, i due non hanno mai vissuto insieme, ma Leontine Snell ha sempre preferito vivere da sola.

