Il cosmo sul comò Milano beach cast: quali sono le figlie di Giovanni

Il cosmo sul comò, qual è il cast dell’episodio Milano beach: scopriamo chi sono le figlie di Giovanni.

Il cosmo sul comò è il settimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. La pellicola si compone di quattro episodi, che ruotano attorno alla vicenda del mistico maestro Tsu’Nam. Tra questi c’è Milano beach, primo episodio del film: scopriamo il cast di questo episodio.

Il cosmo sul comò, il cast di Milano beach

L’episodio vede i tre protagonisti aggirarsi in una Milano deserta in estate. I tre devono raggiungere le loro famiglie in vacanza e vivono le loro solite avventure tragicomiche. All’interno di questo episodio ci sono molti veri familiari dei tre attori: le figlie di Giovanni, la moglie di Aldo, Silvana Fallisi, e Cinzia Massironi, cugina dell’ex moglie di Giacomo Poretti Marina. Queste persone appaiono soprattutto in brevi cameo all’interno di questo episodio del film.

Le due figlie di Giovanni Storti, avute con la moglie Annita Casolo, si chiamano Clara e Mara e, compaiono in due film del padre: Il cosmo sul comò, appunto, e Chiedimi se sono felice. Nel film c’è anche Silvana Fallisi, moglie di Aldo Baglio dall’ormai lontano 1996. Anche la donna nella vita fa l’attrice e ha preso parte a diversi film del marito. Infine, Cinzia Massironi è la cugina di Marina Massironi, ex moglie di Giacomo Poretti. La donna è un’attrice molto celebre e ha collaborato a lungo con il trio: il matrimonio con Giacomo risale al 1982, ma si è interrotto con l’arrivo degli anni ’90.

Insomma, Il cosmo sul comò è una questione di famiglia per Aldo, Giovanni e Giacomo, che hanno incluso diverse persone molto importanti della loro vita in quello che è uno dei loro film più famosi.

