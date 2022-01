Il cosmo sul comò significato del film

Il cosmo sul comò, qual è il significato del famoso film di Aldo, Giovanni e Giacomo? Scopriamo tutti i dettagli sulla pellicola.

Uno dei più famosi film dell’amatissimo trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo è Il cosmo sul comò. Uscito nel 2008, il film si articola in quattro episodi, a cui fa da cornice la storia del maestro Tsu’Nam. Scopriamo dunque qual è il vero significato del film dei tre comici.

Il cosmo sul comò, qual è il significato del film

Sin dalla sua uscita, ha destato molta curiosità il titolo del film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Apparentemente sembra privo di senso, ma in realtà ha un significato ben preciso e molto intrigante. Durante la conferenza stampa di presentazione del film, Giovanni Storti aveva parlato del titolo del film, illustrando come il cosmo rappresenti il sapere e il comò rappresenta invece la dimensione quotidiana, il comodino di casa.

Insomma, il cosmo sul comò significa che il sapere è a portata di mano di tutti, non si trova in forme di culto elevate o in rivelazioni mistiche, ma nel comodino di casa, ovvero nella dimensione quotidiana di ogni persona. Fa quindi da contraltare il Maestro Tsu’Nam, simbolo di tutti quei santoni che professano la verità, ma in realtà sono ciarlatani che dispensano verità inesistenti.

I tre hanno raccontato di aver lavorato molto al titolo, proponendone prima altri come Storie in bilico o All’ombra del ginkgo biloba, ma entrambi sono stati bocciati perché ritenuti troppo complessi. Il cosmo sul comò invece ha convinto tutti per la sua immediatezza e per la sua allusività e, a posteriori, la scelta è stata decisamente vincente, perché questo titolo ha contribuito alla fortuna del film, diventato un vero e proprio must della cinematografia italiana.

