Angelina Jolie e Brad Pitt, come si sono conosciuti

Angelina Jolie e Brad Pitt sono stati una delle coppie simbolo di Hollywood, tra le più amate e paparazzate in assoluto. Scopriamo come si sono conosciuti.

Li chiamavano Brangelina: Angelina Jolie e Brad Pitt, insieme dal 2005 al 2016, sposati dal 2014 e con tre figli (Shiloh Nouvel, nata nel 2006, e i gemelli Knox e Vivienne, nati nel 2008), hanno rappresentato una delle coppie per eccellenza di Hollywood.

Due divi del cinema, ma anche due dei “belli” più apprezzati e desiderati al mondo: ecco la storia di come si sono conosciuti.

Angelina Jolie e Brad Pitt: la loro storia

La loro relazione è stata scoperta dai giornali nell’aprile 2005, quando i due sono stati fotografati assieme durante una vacanza in Kenya. In quel momento, Angelina Jolie era separata da de anni dal collega Billy Bob Thorthon, conosciuto sul set di Falso tracciato, e con cui aveva formato una coppia molto chiacchierata per vie di certe bizzarrie (i due avevano fatto un patto sangue, portando al collo un flaconcino con delle goccedi sangue dell’altro).

Anche Brad Pitt veniva da una storica e apprezzatissima relazione, quella con la star della serie Friends Jennifer Aniston, lasciata pochi mesi prima di essere visto assieme a Jolie. Proprio per questo motivo, l’attrice premio Oscar per Ragazze interrotte era stata accusata da molti di essere la causa del divorzio tra Pitt e Aniston.

Angelina Jolie e Brad Pitt si erano conosciuti però sul set di un altro film, Mr. & Mrs. Smith, commedia d’azione diretta proprio nel 2005 da Doug Liman, in cui recitavano la parte di marito e moglie. Nel gennaio 2006, Jolie annunciò di aspettare un figlio da Pitt, dopo che ui aveva già adottato i due figli della sua precedente relazione.

La coppia si è però separata nel 2016, quando Jolie ha chiesto il divorzio, lamentando non solo differenze inconciliabili tra i due, ma anche il comportamento violento del marito.

