Mr & Mrs Smith è un film del 2005. Una action comedy con al centro Brad Pitt e Angelina Jolie. È su questo set che tra i due è scattata la scintilla, mentre interpretavano marito e moglie intenti a uccidersi per ordine delle proprie agenzie.

Mr & Mrs Smith è un film chiave per i fan dei Brangelina, coppia ormai divisasi. È qui che Brad Pitt e Angelina Jolie si sono conosciuti meglio e innamorati, al punto da spingere lui a lasciare Jennifer Aniston. Ecco la trama della pellicola di Doug Liman, che riesce a ben mescolare azione e comicità.

Mr & Mrs Smith, trama e cast

Al centro della trama vi è una coppia composta da due killer su commissione. Sono i migliori sulla piazza, John Smith e Jane Smith. Sposati da circa cinque anni, i due finiscono in terapia di coppia, raccontando i loro problemi e la folle storia nella quale sono stati coinvolti.

Nessuno dei due ha mai pensato di svelare la verità sul proprio lavoro all’altro. La verità viene però a galla quando le loro rispettive agenzie offrono loro lo stesso lavoro: impedire il trasferimento di un detenuto, Benjamin Danz. La loro identità segreta viene dunque a galla e in seguito dovranno uccidersi a vicenda. Un incarico impossibile, per quanto la coppia provi inizialmente a portarlo a termine. Ha così luogo uno scontro a fuoco all’interno della loro casa, fino a rendersi conto d’amarsi e non poter completare la missione. Si riscopre così quel sentimento che sembrava un po’ sopito.

Decidono di restare insieme, dunque, ma questo vuol dire fare i conti con le agenzie, pronte a tutto pur di vederli morti. Benjamin Diaz era infatti soltanto un’esca. I loro capi, scoperta la relazione tra i due, speravano si uccidessero vicendevolmente, o che ne restasse in vita soltanto uno. Proveranno dunque a uccidere i loro migliori killer, ma sarà tutt’altro che facile.

Ecco il cast principale di Mr & Mrs Smith:

Brad Pitt: John Smith

Angelina Jolie: Jane Smith

Vince Vaughn: Eddie

Adam Brody: Benjamin Danz

Kerry Washington: Jasmine

Keith David: Padre

Chris Weitz: Martin Coleman

