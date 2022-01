Tomorrowland – Il mondo di domani è un film del 2015, diretto da Brad Bird e sceneggiato da lui e Damon Lindelof, principale autore di Lost. Una pellicola d’avventura fantascientifica con George Clooney.

Scopriamo trama e cast di Tomorrowland – Il mondo di domani, pellicola sci-fi incentrata su Casey Newton, il cui unico sogno è andare nello spazio. Non ha idea di star per vincere l’avventura più grande della sua vita.

Tomorrowland – Il mondo di domani, trama e cast

Casey Newton ha un sogno nella vita, riuscire ad andare nello spazio. Ha ereditato tutto ciò da suo padre, ingegnere aerospaziale della Nasa, che lavora a Cape Canaveral. Il centro sta però per essere smantellato. La ragazza decide di intrufolarsi di notte e manomettere le attrezzature per la distruzione della rampa di lancio degli Space Shuttler. Viene però catturata.

Una volta liberata, trova una strana spilla tra i suoi effetti personali. Dopo averla toccata, viene trasportata in una città futuristica incredibile. L’energia della spilla dura però soltanto pochi minuti. Dopo quella visione, non può più far ritorno al mondo reale, grigio e triste, fatto di adulti depressi dalla propria vita.

Tutto ciò la spinge a modificare il corso delle cose, certa del fatto che il destino degli uomini non sia già scritto. Non sa del pericolo che sta correndo, tantomeno del destino per il quale è stata scelta. Qualcuno prova a ucciderla ma viene salvata da Athena, sofisticato androide dalle sembianze umane. È suo compito salvare il mondo dall’autodistruzione. Per farlo dovrà farsi aiutare da Frank Walker, che molti decenni prima aveva messo piede a Tomorrowland, quando era ancora un bambino.

Ecco il cast di Tomorrowland – Il mondo di domani:

George Clooney: Frank Walker

Britt Robertson: Casey Newton

Hugh Laurie: David Nix

Raffey Cassidy: Athena

Tim McGraw: Eddie Newton

Judy Greer: Jenny Newton

Pierce Gagnon: Nate Newton

Kathryn Hahn: Ursula

Keegan-Michael Key: Hugo

Chris Bauer: padre di Frank

