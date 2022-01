Sono pazzo di Iris Blond è uno dei film più famosi della filmografia di Carlo Verdone, che ne è protagonista e regista. La pellicola è giunta al cinema nel 1996 e vede come co-protagonista Claudia Gerini, scelta dopo il successo di Viaggi di nozze del 1995.

Sono pazzo di Iris Blond è un’esilarante commedia di Carlo Verdone. Scopriamo la trama di questa perla degli anni ’90 e il cast principale della pellicola.

Sono pazzo di Iris Blond, trama e cast

Romeo è un famoso cantante che ha dovuto sopportare l’addio della sua fidanzata, che lo ha tradito con il suo migliore amico, insieme al quale aveva formato la band Alta Definizione. Sciolto il gruppo, si ritrova solo e depresso. La sua vita cambia radicalmente e inizia così. Fare il cantante sulle navi da crociera.

Una veggente gli rivela che una donna con il nome di un fiore cambierà per sempre la sua vita. Quando conosce la cantante belga Marguerite, crede sia tratti di lei. La segue dunque a Bruxelles. Non ci vuole poi molto per capire che si era sbagliato. Per puro caso incontra poi Iris, cameriera in un locale. È un’emigrata italiana dalla voce stupenda e un gran talento nella scrittura.

Romeo decide di lasciarsi travolgere da lei. Lascia Marguerite e va a vivere con la ragazza, con cui fonda il duo musicale Iris Blond and the Freezer. Romeo è certo d’aver trovato la donna della sua vita ma lei non sembra pensare lo stesso di lui.

Ecco il cast di Sono pazzo di Iris Blond:

Claudia Gerini: Iris Cecere

Carlo Verdone: Romeo Spera

Andréa Ferréol: Marguerite

Nello Mascia: Vincenzo Cecere, padre di Iris

Nuccia Fumo: Mariangela Cavone, cartomante napoletana

Mino Reitano: sé stesso

Didier De Neck: Julien

