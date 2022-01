Avengers: Age of Ultron è uno dei film più importanti del primo ciclo del MCU, entrato ufficialmente nel suo secondo (o Fase 4) con WandaVision, le serie TV che sono seguite e Spider-Man: No Way Home. In questa pellicola viene introdotto il personaggio di Visione ma soprattutto si gettano le basi per Captain America: Civil War.

Avengers: Age of Ultron, uscito al cinema nel 2015 e diretto da Joss Whedon, è uno dei film Marvel dal minore appeal. Ha tutto l’aspetto di una pellicola ponte, di passaggio. Il suo apporto alla saga è però cruciale. Scopriamo cosa accade in questo film.

Avengers: Age of Ultron, trama e cast

Il Barone Strucker ha creato una base segreta a Sokovia, dove conduce esperimenti sugli umani, manipolando lo scettro di Loki. Gli Avengers si cimentano in questa missione, ritrovandosi però faccia a faccia con Pietro e Wanda Maximoff, fratelli potenziati dagli esperimenti del Barone. Avere la meglio su di loro è un’impresa che mette a dura prova gli eroi protagonisti.

Questi riescono però a tornare vittoriosi alla Stark Towers, dove Tony Stark e Bruce Banner sfruttano lo scettro per completare il programma di difesa Ultron. L’idea è quella di generare un sistema che possa tutelare la Terra da futuri attacchi provenienti dallo spazio. La ferita della battaglia di New York è ancora aperta e Iron Man non intende correre altri rischi.

Il piano però va per il verso sbagliato. Ultron è un’intelligenza artificiale che rapidamente inizia a ragionare sul proprio compito. Deve difendere la Terra ma ritiene che gli Avengers siano il principale motivo di rischio per questo mondo. Attacca JARVIS e ruba lo scettro di Loki. Raggiunge Sokovia, dove si allea con Pietro e Wanda, convinti Tony Stark abbia ucciso la loro famiglia e pronto a tutti pur di ottenere vendetta. Iron Man sente il peso di quanto accaduto e, scoperto che JARVIS è ancora in vita, decide di sfruttarlo per creare un androide senziente in grado di contrastare Ultron: è la nascita di Visione.

Ecco il cast di Avengers: Age of Ultron:

Robert Downey Jr.: Tony Stark / Iron Man

Chris Hemsworth: Thor

Mark Ruffalo: Bruce Banner / Hulk

Chris Evans: Steve Rogers / Capitan America

Scarlett Johansson: Natasha Romanoff / Vedova Nera

Jeremy Renner: Clint Barton / Occhio di Falco

Don Cheadle: James Rhodes / War Machine

Aaron Taylor-Johnson: Pietro Maximoff / Quicksilver

Elizabeth Olsen: Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Paul Bettany: Visione

Cobie Smulders: Maria Hill

Anthony Mackie: Sam Wilson / Falcon

Hayley Atwell: Peggy Carter

Idris Elba: Heimdall

Stellan Skarsgård: Erik Selvig

James Spader: Ultron

Samuel L. Jackson: Nick Fury

