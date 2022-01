Anticipazioni Uomini e Donne Matteo: gli effetti Denise sul tronista

Anticipazioni Uomini e Donne, com’è cambiata l’esperienza di Matteo con l’arrivo di Denise: scopriamo tutto sulla situazione.

Tiene banco nel parterre di Uomini e Donne la situazione di Matteo Ranieri, che sta diventando particolarmente intricata soprattutto con l’arrivo di Denise, una nuova corteggiatrice che sembra poter rimettere tutto in discussione per l’ex fidanzato di Sophie Codegoni. Scopriamo cosa sta succedendo e cosa accadrà nelle prossime puntate.

Anticipazioni Uomini e Donne, la situazione di Matteo

Sembrava una corsa a due per il cuore di Matteo Ranieri, tra Martina e Federica, ma l’arrivo di Denise rischia di stravolgere tutto. Il tronista è uscito nuovamente con le due corteggiatrici, ma sta mettendo gli occhi anche su Denise, portando avanti la conoscenza nelle puntate che ancora non sono andate in onda. L’arrivo di Denise ha spiazzato il ragazzo, che pensava che le uniche ragazze papabili fossero Martina e Federica e ora si ritrova inaspettatamente indeciso.

Denise Mingiano, 29 anni, di origini siciliane ma australiana d’adozione, è destinata a rivestire il ruolo di terza incomoda in quella che sembrava essere una lotta a due tra Martina e Federica per il tronista Matteo. Il ragazzo l’ha conosciuta tramite un video di presentazione e l’ha invitata in estera, con un appuntamento in spiaggia che è andato molto bene.

Insomma, ora la situazione di Matteo si fa ancora più intricata. Se tra Martina e Federica non è riuscito a esprimere una preferenza e a fare una scelta, ora con l’arrivo di Denise diventa ancora più complicato, sia per il tronista che per le corteggiatrici, che ora si trovano a rivaleggiare con una new entry. Nelle prossime puntate vedremo come evolverà la conoscenza tra Matteo e Denise, ma il ragazzo sembra molto intrigato da lei e vedremo come anche le altre due ragazze prenderanno questa novità.

