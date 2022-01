Tutto su Avengers: Age of Ultron, il secondo film dei supereroi Marvel, che rappresenta una tappa fondamentale nell’universo cinematico Marvel.

Con Avengers: Age of Ultron, film diretto nel 2015 da Joss Whedon, la Marvel ha aggiunto un altro tassello importantissimo alla variegata saga dei suoi supereroi, aprendo la cosiddetta “Fase 3” del suo arco narrativo.

In questo film, gli Avengers sono costretti a combattere Ultron, una IA impazzita nata dai progetti di Tony Stark, che punta a dominare il mondo. La battaglia finale si svolge nel paese di Sokovia, una immaginaria naziona dell’Europa dell’Est, in cui gli eroi troveranno il supporto da parte dei gemelli Maximoff e della neonata Visione.

Avengers: Age of Ultron, il finale del film

Ultron ha costruito una macchina per sollevare l’intera Sokovia in cielo, così gli Avengers devono anche sventare questo piano e mettere in salvo la popolazione, mentre combattono il robot e il suo esercito. Nella battaglia, si sacrifica Pietro Maximoff, il fratello di Wanda, che così abbandona la sua posizione in cerca di vendetta e consente ai droni di Ultron di avviare il piano per far precipitare Sokovia sulla superficie terrestre, causando un impatto che genererà un’estinzione globale.

A salvare la situazione ci pensano gli Avengers che decidono di far esplodere in volo la città ormai evacuata. Hulk fugge su un jet, spaventato dall’idea di non riuscire a controllarsi e mettere così in pericolo la Vedova Nera; nel frattempo Visione distrugge definitivamente Ultron.

Nell’epilogo di Avengers: Age of Ultron, gli Avengers iniziano a progettare il loro futuro: con Hulk disperso e Ironman e Occhio di Falco decisi a ritirarsi, Captain America e la Vedova Nera si occuperanno di addestrare i nuovi componenti (Visione, Wanda e Falcon), mentre Thor torna su Asgaard. Nella scena post-credits, però, facciamo la conoscenza di Thanos, deciso a prendere le Gemme dell’Infinito per il suo progetto, che sarà al entro dei due successivi film degli Avengers.

