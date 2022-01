Avengers: Age of Ultron dove è stato girato: location anche in Italia

Avengers: Age of Ultron è un film Marvel del 2015, diretto da Joss Whedon. Una pellicola che introduce personaggi chiave come Wanda Maximoff e Visione.

Scopriamo dove è stato girato Avengers: Age of Ultron. Ecco le location di una delle pellicole più importanti del primo ciclo dell’MCU. Vediamo inoltre i luoghi dell’Italia scelti dalla produzione Marvel.

Avengers: Age of Ultron, dove è stato girato

Joss Whedon ha fatto le cose in grande, decidendo di girare il secondo film dedicato agli Avengers in ben quattro continenti diversi. Riprese effettuate in Stati Uniti, Europa, Asia e Africa. La mappa messa insieme dalla pellicola è un insieme di luoghi splendidi, tutti da scoprire. In America ci si è concentrati principalmente nei grandi studios in Georgia, dove da tempo vengono effettuate riprese delle produzioni Marvel, come nel caso di Spider-Man: No Way Home.

Avengers: Age of Ultron in Italia

In Italia prende forma il set più importante del film. Si tratta di Sokovia, così coma della fortezza dell’Hydra. L’ambientazione nostrana scelta da Joss Whedon è la Valle d’Aosta, nella cornice mozzafiato del Forte di Bard e nei seguenti comuni:

Bard

Donnas

Pont-Saint-Martin

Verrès

Hone

Aosta

Ecco le parole del regista: “L’Italia mi è sempre sembrata estremamente ricca. Iniziare le riprese qui è stato fantastico. Era un momento molto intenso del film e poterlo girare in questo luogo magico, pieno di stradine che ricordavano un western, è stato eccezionale”. La fortezza dell’Hydra è in realtà il Forte di Bard, monumentale costruzione voluta dai Savoia nel 19esimo secolo, oggi sede di numerose mostre.

L’immaginaria Sokovia, invece, è stata ricreata in luoghi come Pont-Saint-Martin. La produzione ha ricoperto il tutto con neve finta e macerie. Sono stati inoltre aggiunti alcuni negozi fittizi con insegne in cirillico. In una scena vediamo Occhio di Falco affacciarsi dalla loggia di un edificio a Sokovia. In quel caso siamo nella Collegiata di Saint-Gilles, a Verrès.

Avengers: Age of Ultron, altre location

Nel Regno Unito la produzione è stata impegnata presso gli Shepperton Studios, nel Surrey. Qui sono state girate le scene del quartier generale degli Avengers, dalla storyline di Captain America alle visioni di Thor. Presso il Sainsbury Center for Visual Arts dell’Università di East Anglia, a Norwich, prende forma il nuovo quartier generale dei Vendicatori, che nella storia si trova in Upstate New York. Ecco altri luoghi del film:

Foresta : la scena che vede gli Avengers attraversare i fitti boschi è girata presso gli Hawley Woods di Blackwater, nell’Hampshire

: la scena che vede gli Avengers attraversare i fitti boschi è girata presso gli Hawley Woods di Blackwater, nell’Hampshire Sogno di Captain America : Steve Rogers è con Peggy Carter negli anni ’40, nella Rivoli Ballroom, nel sud di Londra

: Steve Rogers è con Peggy Carter negli anni ’40, nella Rivoli Ballroom, nel sud di Londra Visione di Thor : il tutto si svolge all’interno della Chiesa di San Bartolomeo il Grande, a Londra

: il tutto si svolge all’interno della Chiesa di San Bartolomeo il Grande, a Londra Thor e dottor Erik Selvig : questo incontro avviene presso il Royal Holloway College, nel Surrey

: questo incontro avviene presso il Royal Holloway College, nel Surrey Hulk contro HulkBuster : scena girata in Sud Africa, precisamente presso il Central Business District

: scena girata in Sud Africa, precisamente presso il Central Business District Scene d’azione: molte riprese movimentate, così come gli inseguimenti, sono stati girati a Soul, in Corea del Sud

