Roberta Lanfranchi chi è il famoso ex marito: l’attuale non è da meno

Roberta Lanfranchi, scopriamo qualcosa sulla vita sentimentale della concorrente di Back to school: chi è l’ex marito e con chi sta adesso.

Roberta Lanfranchi è tra le protagoniste di Back to school e proverà a passare l’esame di quinta elementare, insieme ai suoi compagni Maria Teresa Ruta, Paola Caruso e Totò Schillaci. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sulla vita sentimentale della showgirl, tra il suo ex marito e il suo amore attuale.

BACK TO SCHOOL TERZA PUNTATA: CONCORRENTI E RIPETENTI

Roberta Lanfranchi, chi è l’ex marito

Da tantissimi anni ormai Roberta Lanfranchi è un volto famoso della televisione. È passato tanto tempo dai suoi esordi come velina per Striscia la notizia e la donna ha saputo costruirsi una carriera di primissimo livello nello spettacolo italiano. Andando a scavare nella sua vita personale, scopriamo che in passato la donna è stata sposata con un altro volto estremamente famoso della televisione e dello spettacolo italiano: Pino Insegno.

I due si sono sposati nel 1997, ma la loro storia d’amore è terminata dieci anni dopo, quando la coppia ha deciso di separarsi. Tuttavia, i due hanno comunque mantenuto un ottimo rapporto e dal loro matrimonio sono nati due figli: Matteo e Francesco.

Roberta Lanfranchi, il secondo marito

Dopo la fine del matrimonio con Pino Insegno, Roberta Lanfranchi ha ritrovato l’amore con Emanuele Del Greco, famoso autore televisivo. I due si sono messi insieme nel 2009, due anni dopo la rottura della donna col suo precedente marito, e nel 2012 sono convolati a nozze, con la donna che quindi si è sposata per la seconda volta. Dal loro matrimonio è nato Ettore, terzo figlio dell’attuale concorrente di Back to school. Oggi Roberta ed Emanuele vivono felicemente la loro storia d’amore e sembrano molto affiatati.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI