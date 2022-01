Professoressa Bertucci, scopriamo tutto su una delle maestre della commissione d’esame di Back to school.

Torna l’appuntamento con Back to school, il reality che riporta a scuola i vip per superare l’esame di quinta elementare. Preparati dai maestrini, bambini col compito di istruire i concorrenti, i protagonisti dello show devono superare l’esame davanti alla commissione d’esame composta da cinque veri e proprio maestri elementari. Al termine di ogni puntata alcuni concorrenti si sottopongono all’esame. Un programma condotto da Nicola Savino che sta riscuotendo grande successo di pubblico. Nella commissione d’esame c’è la maestra Bertucci, una delle donne chiamate a giudicare i vip: scopriamo tutto ciò che sappiamo su di lei.

Chi è la maestra Bertucci di Back to school

Nelle prime due puntate abbiamo visto i vip alle prese con l’esame di quinta elementare e abbiamo potuto conoscere meglio anche i maestri chiamati a esaminarli. Tra questi c’è la maestra Bertucci, che si occupa di fare le domande di matematica e di scienze ai concorrenti di Back to school. Il nome della bella e giovane insegnante è Giusy. È originaria di Spadola, paesino in provincia di Vibo Valentia, Calabria. Ha circa 30 anni di età ed figlia d’arte, anche suo padre è docente. Il prof. Bruno Bertucci è noto nel suo paese. Possiamo dedurre che l’insegnamento è sempre stata la sua passione, fin da piccola.

Nella commissione d’esame, formata da 5 professori di primaria e secondaria, ad attirare la simpatia del pubblico anche Giuseppina Schiavo. La maestra di Back To School è originaria di Caserta. L’appuntamento ogni martedì in prima serata su Italia 1 dunque, per scoprire se i vip riusciranno a convincere la maestra Bertucci e gli altri membri della commissione a promuoverli.

