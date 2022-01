Al Grande Fratello VIP fa spettacolo il confronto tra Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli. Svelato il perché le due non vanno per niente d’accordo

Al grande fratello VIP, si sa il confronto è il sale del reality. Lo sa bene Alfonso Signorini che ha messo una di fronte l’altra due prime donne: Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo. A sorpresa non c’è stato lo scontro tanto atteso, le due gieffine si sono chiarite, avevano già fatto pace in settimana e tutto è finito nel migliore dei modi. Così il vero scontro c’è stato tra la Caldonazzo e la sua “nemica” Sonia Bruganelli. Che tra le due non scorre buon sangue si è visto nel corso del programma, ma nella puntata di lunedì 17 gennaio del Gf VIP finalmente si è scoperto perché. A rivelarlo la moglie di Paolo Bonolis.

Leggi anche: Chi è la mamma di Nathaly Caldonazzo, compagna di Dino Risi

Gf Vip, lite tra Sonia e Nathaly

Il confronto tra la Caldonazzo e la Bruganelli inizia con Alfonso Signorini che mostra ai telespettatori una clip. Nel video si vedono le critiche che la concorrente ha mosso nei confronti dell’opinionista. L’attrice si è offesa perché la moglie di Bonolis non ha riconosciuto in lei la professionalità che meritava, definendola una emergente. La replica della gieffina è stata al vetriolo dicendo che anche lei avrebbe voluto per fare carriera qualcuno che la facesse viaggiare in un aereo privato, riferendosi ovviamente a Sonia.

L’opinionista ha così chiarito che per lei resta una differenza professionale tra la Caldonazzo e personaggi come Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Natalie ha replicato che lei ha lavorato una vita intera e che il successo lo ha ottenuto da sola, con le sue forze. La Bruganelli sentendosi chiamata in causa ha risposto per le rime, replicando che nella vita bisogna saperselo tenere un uomo che ti fa viaggiare in aereo privato. Una risposta ironica che ha poi spiegato al pubblico: nel corso del suo lungo matrimonio lei si è formata anche professionalmente e non vivendo all’ombra di suo marito.

Su Instagram non sono mancati i commenti. Sul profilo ufficiale del Gf VIP c’è chi ha commentato il confronto dicendo che la Caldonazzo ha asfaltato la Bruganelli. In realtà è ad inizio dello scontro che Sonia si è subito “vendicata“ svelando il perché lei e Natalie non vanno d’accordo.

Gf Vip, perché Sonia e Nathaly non vanno d’accordo

Anni fa la moglie di Bonolis ha inaugurato il suo negozio di abbigliamento per bambini. Un amico in comune delle due ha invitato la Caldonazzo promettendole un cadeaux. Non è stato così, anzi, l’attrice ha pagato una borsa stampata per la figlia80 €. Sonia, all’epoca, ha fatto anche una battuta quando ha saputo della richiesta di un regalo “è la Caldonazzo o Julia Roberts“?. La certezza è che nelle prossime puntate del grande fratello VIP le due continueranno a lanciarsi frecciatine.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI