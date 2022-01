Gf VIP, Soleil parla dei segreti di Alex, Delia vuole la verità

La Sorge difende il suo amore per Alex, Delia continua ad essere confusa e chiede al marito l’ennesimo confronto. Vuole la verità sul suo matrimonio

Al Grande Fratello VIP protagoniste della puntata restano, ancora una volta, Delia e Soleil. La sensazione, nemmeno troppo velata, è che si voglia far ammettere a Soleil di amare Alex, ma non un’altra forma di amore come è solita ripetere in sintonia con Belli. L’amore vero quello che nasce per diventare coppia. Così il confronto tra le due big lady della Casa è inevitabile.

La Duran, a detta sua, è entrata per parlare con la sua “rivale” e capire perché al Grande Fratello si vive in una bolla, come spesso ha detto il marito per farle comprendere il suo particolare rapporto con la Sorge. Dal lungo confronto sono emersi due dettagli non da poco: Soleil conosce dei segreti inconfessabili di Alex, mentre Delia rilancia chiedendo l’ennesimo confronto con il marito, vuole la verità sul suo matrimonio ad un bivio. Ripercorriamo i momenti più importanti dello scontro tra Delia e Soleil andato in onda al Gf VIP nella puntata del 17 gennaio.

Gf VIP, il confronto tra Delia e Soleil

Il duello infinito tra big lady parte con Alfonso Signorini che chiama le due gieffine in mistery room. La modella di origini sudamericane è entrata per parlare con la “rivale” influencer, ma le due si sono scambiate solo frecciatine. Ora sono costrette a confrontarsi e la Sorge è categorica: se la nuova entrata vuole fare chiarezza deve abbassare i toni ed avere rispetto. “L’unica ferita sei tu” attacca “io non cedo alla tua rabbia, anche basta”, conclude con fierezza. La risposta di Delia non si lascia attendere, ammette che è difficile per una donna ferita parlare pacatamente con la donna con cui il marito ha fatto tante cose. È normale che lei sia arrabbiata.

Si continua su questa falsa riga poi finalmente Alfonso chiede a Soleil quali sono i segreti inconfessabili di Alex che lei potrebbe rivelare se ferita dall’amico da chimica artistica. Lei infatti ha detto a Davide Silvestri che Belli le ha rivelato delle cose molto private e affinché restino tali devono fare attenzione, in particolare l’attore di Centovetrine. “Io vivo le situazioni con il massimo della fiducia” ha specificato la Sorge. Lei resto dalla parte di Alex per il loto rapporto stupendo.

Si è anche ritrovata a non essere tutelata e a vedere gli sposi portare avanti un’altra verità. In questi 4 mesi lui le ha detto cose in privato che non vuole rivelare. Se però si rompe le scatole potrebbe parlare, dunque “non svegliate il can che dorme” dice. Ha evitato di svelare questi segreti per eleganza e per il rapporto in cui ha creduto.

Delia chiede un confronto con il marito al Gf VIP

“Ho già le mie risposte pronte e chiedo un confronto con Alex perché non ne posso più” sorprende Delia dopo il confronto, chiaramente ferita dall’ennesimo tweet di Alex pro Soleil. La moglie è stanca di questa situazione, e chiedo ad Alex che se se è consapevole di quello che Twitta che prenda una decisione definitiva sul loro matrimonio. Belli risponde alla moglie che non serve confronto, che si deve concentrare e confrontare con Soleil e trovare un dialogo.

Delia sbotta “chi sei tu per dire ciò che devo fare? continua a twittare che sei animale della tv”. Poi scoppia in lacrime consolata da Nathaly Caldonazzo. Soleil a fine confronto chiarisce che per leo il matrimonio tra Alex e Delia era già in crisi, la Duran smentisce. Alfonso Signorini le saluta ricordando le parole di Kabir Bedi: l’amore accade e quando è così bisogna avere il coraggio di ammetterlo. “Ascoltate” ha commentato Belli.

