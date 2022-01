Paola Caruso chi è il nuovo fidanzato: una storia romantica

Paola Caruso, chi è il nuovo fidanzato della concorrente di Back to school: scopriamo tutto quanto sulla loro storia romantica.

Tra i protagonisti di Back to school c’è Paola Caruso, che proverà a passare il tanto agognato esame di quinta elementare, davanti alla commissione composta da cinque maestri elementari. In attesa di capire se la donna riuscirà o meno a passare l’esame, insieme ai suoi compagni Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta e Totò Schillaci, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata della showgirl, andando alla scoperta del suo nuovo fidanzato e della loro romantica storia d’amore.

Paola Caruso, chi è il fidanzato

Da poco, Paola Caruso è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore: Paride Mazzotta. I due lo scorso dicembre sono stati paparazzati insieme e ma in realtà la relazione dovrebbe essere iniziata d’estate e tenuta inizialmente al segreto. Paride nella vita si occupa di politica: classe 1989, la sua carriera ha inizio come consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia a Lecce, carica tenuta fino a settembre 2021. Ha ottenuto una laurea in Giurisprudenza all’Università del Salento e ora continua a farsi strada nel mondo della politica.

Paride e Paola recentemente sono stati fotografati in una vacanza da sogno nelle Maldive, dove i due si sono concessi un bel po’ di relax all’interno di uno spettacolare resort. La vacanza ha fatto uscire allo scoperto la coppia, che da tempo si frequenta e ora lo fa in modo ufficiale.

Dopo un periodo di assenza dalla televisione, Paola Caruso è tornata protagonista del piccolo schermo con l’avventura a Back to school, tornando tra i banchi di scuola per sottoporsi all’esame di quinta elementare. Nella sua vita privata ora Paola ha ritrovato l’amore con Paride Mazzotta, dopo un passato molto turbolento dal punto di vista sentimentale.

