Paola Caruso figlio: storia del bimbo non riconosciuto

Paola Caruso, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata della ex Bonas: chi è il figlio della donna non riconosciuto dal padre.

Paola Caruso vanta una lunga carriera in tv. A 37 anni ed originaria di Catanzaro deve la fama al programma Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis. Nel ruolo di Bonas ha incantato il pubblico per poi diventare opinionista in diversi show televisivi, in particolare da Barbara D’Urso. Nel tempo si è fatta conoscere anche nel mondo dei reality partecipando all’Isola dei Famosi dove è si è piazzata al quarto posto in classifica. La show girl è stata anche ripetente di Back To School. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua sfera privata, in particolare sulla storia di suo figlio, non riconosciuto dal padre naturale.

Paola Caruso, chi è il figlio non riconosciuto

Qualche tempo fa, l’ex Bonas Paola Caruso ha parlato della situazione di suo figlio, non riconosciuto dal padre Francesco Caserta. La donna ha accusato l’imprenditore monegasco a Domenica Live di averla abbandonata una volta che ha scoperta che era incinta, e inoltre l’uomo non sarebbe nuovo a situazioni del genere. La donna ha infatti detto che Caserta ha anche un altro figlio che non ha riconosciuto, Francesco di 9 anni che ha anche alcune problematiche molto serie stando a quanto raccontato dalla donna.

La donna ha raccontato che l’uomo l’ha cacciata nella casa che condividevano nel 2018, mandando addirittura i carabinieri e la sorella a buttarla fuori da casa. Uno scenario che l’ha lasciata sconvolta, perché stando alle dichiarazioni della Caruso, l’uomo inizialmente era felice della gravidanza della donna. Secondo l’ex Bonas, dietro al comportamento dell’ex fidanzato ci sarebbe lo zampino della madre di Caserta, che non ha mai accettato la loro storia d’amore.

Paola Caruso ha più volte chiesto a Francesco Caserta di tornare da suo figlio Michelino, ma l’uomo non ha mai accolto gli appelli e la donna si è trovata dunque a dover crescere il bambino da sola.

