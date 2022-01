Chi è Cataleya l’attrice di Colombiana

Cataleya, chi è l’attrice che interpreta il personaggio protagonista di Colombiana: scopriamo tutto quanto su Zoe Saldana.

Colombiana è un thriller d’azione con Zoe Saldana che interpreta Cataleya Restrepo, figlia di un malavitoso colombiano che si trova a dover fuggire e vendicare la propria famiglia. Scopriamo tutto quanto sull’attrice latinoamericana, divenuta molto famosa negli ultimi anni soprattutto grazie ai film della Marvel.

Leggi anche: Avengers: Age of Ultron, trama e cast del film Marvel

Colombiana, chi è Zoe Saldana che interpreta Cataleya

Nata a Passaic, nel New Jersey, il 19 giugno 1978, Zoe Saldana ha origini latinoamericana e dopo la morte di suo padre, per un incidente stradale, si trasferisce all’età di 9 anni insieme alla madre e alle sorelle nella Repubblica Dominicana. Qui inizia a studiare balletto e torna quindi negli Stati Uniti dove studia danza e recitazione e intanto lavora come cassiera al Burger King.

Presto per lei si aprono le porte dello spettacolo, esordendo come attrice in un episodio di Law & Order nel 1999 e prendendo parte a Il ritmo del successo grazie alle sue abilità come ballerina. Il ruolo che la lancia sul grande schermo è quello della principessa Neytiri nel kolossal Avatar, ma a consacrarla è la parte di Gamora in Guardiani della Galassia, che la porta a diventare un personaggio importante all’interno dell’universo cinematografico della Marvel. Nel maggio 2018 corona il sogno di ricevere una stella personale sulla Hollywood Walk of Fame.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, Zoe Saldana nel giugno 2013 si è unita in matrimonio con l’artista italiano Marco Perego, unendo anche il cognome del marito al suo, cosa che ha fatto anche l’uomo. Poco più di un anno dopo, nel novembre 2014, nascono Cy Aridio e Bowie Ezio, i due figli gemelli della coppia, mentre nel febbraio 2017 è venuto alla luce anche il terzo figlio della coppia, Zen.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI