Laetitia Casta oggi, com’è diventata l’attrice: wow! FOTO

Una donna per amica è un simpatico Fim commedia che ironizza sul rapporto tra uomo e donna. La pellicola vede protagonisti Fabio De Luigi e Laetitia Casta, due migliori amici che si trovano a dover fare i conti con l’attrazione tra rischia di mandare all’aria le relazioni che hanno in atto. È possibile vedere il film in streaming su Netflix e quando viene trasmesso in tv (spesso su Cine34). Scopriamo qualcosa in più Laetitia Casta, che a oltre 40 anni conserva un aspetto davvero invidiabile.

Laetitia Casta: com’è oggi

Nata a Pont-Audemer nel maggio 1978, Laetitia viene scoperta a 15 anni da un fotografo durante una vacanza in Corsica e per lei si aprono le porte di una carriera da modella. Diventa testimonial di un marchio famosissimo come L’Oreal e posa per tantissimi marchi come Victoria’s Secret e Guess, comparendo anche su tantissime riviste di moda e non solo.

Diventata una delle modelle più famose del mondo, Laetitia si impone all’attenzione del pubblico italiano nel 1999, quando presenta il Festiva di Sanremo insieme a Fabio Fazio. Per lei arrivano presto anche le sirene del cinema, esordendo nel 2006 in La jeune fille et le loups. Qui condivide l’esperienza col compagno del tempo, l’attore italiano Stefano Accorsi. La donna ha infatti avuto una figlia nel 2001, poi dal 2003 al 2013 è stata fidanzata con Stefano Accorsi, avendo altri due figli: Orlando e Athena, nati nel 2006 e nel 2009. Dopo la rottura con l’attore italiano, la donna si è sposata nel giugno 2017 con l’attore francese Louis Garrel e lo scorso marzo è nato il quarto figlio della modella: Azel.

Oggi, a 43 anni di età e con 4 gravidanze alle spalle, Laetita Casta rimane una bellezza mozzafiato ed è ancora protagonista al cinema. L’ultimo film in cui appare, risalente allo scorso anno, è La Croisade, diretto da suo marito Louis Garrel.

