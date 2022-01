Salvate il soldato Ryan la storia vera del film

Salvate il soldato Ryan, qual è la storia vera dietro a uno dei più grandi film della storia del cinema: scopriamo tutti quanti i dettagli.

Salvate il soldato Ryan è uno dei film più celebri dell’intera storia del cinema. La pellicola, diretta da Steven Spielberg nel 1998, racconta l’incredibile salvataggio del soldato James Francis Ryan durante il giugno 1944, in piena Seconda Guerra Mondiale. Un film passato alla storia, che ha ottenuto ben cinque statuette agli Oscar, tra cui quello per la migliore regia a Spielberg, e ha collezionato anche 6 nomination. È possibile vedere questo celebre lungometraggio su diverse piattaforme streaming legali e quando viene trasmesso in tv (spesso su Iris). Il film è ispirato alla storia vera dei Fratelli Niland: scopriamola.

Leggi anche: Single ma non troppo, trama e cast del film con Dakota Johnson e Rebel Wilson

Salvate il soldato Ryan: la storia vera

Il film di Spielberg racconta l’epico salvataggio di uno dei fratelli Ryan, dopo che gli altre tre fratelli sono morti durante il conflitto. La pellicola è ispirata alla vicenda dei fratelli Niland, quattro fratelli statunitensi, di origine irlandese, che prestarono servizio durante la Seconda Guerra Mondiale. Solo due dei quattro fratelli sopravvissero al conflitto, ma al tempo si pensava che tre fratelli fossero morti e quindi l’unico rimasto, Fritz, fu fatto tornare a casa, salvo poi scoprire invece che uno dei suoi fratelli, Edward, in realtà non era morto, ma era prigioniero in un campo di prigionia in Birmania.

Steven Spielberg si rifece alla storia di questi fratelli per realizzare il suo Salvate il soldato Ryan, ovviamente aggiungendo molti particolari che non appartengono alla storia vera. Ad esempio non ci fu alcun salvataggio dietro le linee nemiche, né ci fu tanto clamore intorno alla vicenda, con la madre del soldato Niland che con tutta probabilità non ricevette mai la visita degli uomini del governo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI