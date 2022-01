Single ma non troppo è una commedia corale del 2016 dal ricco cast femminile, che comprende attrici come Dakota Johnson e Rebel Wilson. Una pellicola basata sul romanzo di Liz Tuccillo, da cui prende il nome.

Ecco la trama di questa esilarante commedia del 2016, che vanta un cast d’eccezione. La pellicola andrà in onda stasera, mercoledì 19 gennaio, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25.

Single ma non troppo, trama e cast

Alice è in partenza per New York e chiede al proprio fidanzato, Josh, di prendersi una pausa. Ha dei forti dubbi ed è in una fase delicata della sua vita. Vuole capire chi sia veramente. Giunta nella Grande Mela, è ospite di sua sorella Meg. Inizia a lavorare come assistente legale e in breve lega con Robin, collega eccentrica che la spinge a lasciarsi andare. Insieme a lei frequenta la movida sfrenata di New York, tra feste e discoteche.

Durante una di queste serate Alice incontra Tom, affascinante barista. Decide di lasciare la festa insieme a lui, sospinta da Robin. I due trascorrono la notte parlando, diventando amici. Alice si ritroverà a breve in una situazione particolare. È convinta che Tom sia l’uomo della sua vita e torna da lui, ma lo trova insieme a Michelle, ormai fidanzato. Tom, intanto, perde la testa per Lucy, cliente del locale. Un’esperienza dopo l’altra, la giovane capirà davvero chi è in realtà, ma soprattutto quanto sia importante amare prima di tutto se stessi. Si può cercare qualcuno/a soltanto dopo essere in pace con noi.

Ecco il cast di Single ma non troppo:

Dakota Johnson: Alice

Rebel Wilson: Robin

Alison Brie: Lucy

Leslie Mann: Meg

Nicholas Braun: Josh

Jason Mantzoukas: George

Damon Wayans Jr.: David

Colin Jost: Paul

Jake Lacy: Ken

Anders Holm: Tom

Sarah Ramos: Michelle

