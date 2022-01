Anticipazioni Gf VIP: Sonia e Adriana volano stracci, bomba su Delia e Soleil!

Al GF VIP anche quando non c’è la puntata serale arrivano ultimissime interessanti. È di nuovo scontro tra Sonia e Adriana mentre stupiscono Delia e Soleil

Il Grande Fratello VIP, si sa, è un reality che va in onda ogni giorno, non solo di certo in prima serata il lunedì e il venerdì. Non è solo una questione di diretta su Mediaset extra e anche motivo di scontro social. Accade così che alla vigilia della puntata di venerdì 21 gennaio, scoppino liti tra prime donne.

Protagonismo o semplice voglia di essere sempre sincere lo scopriremo con la diretta condotta da Alfonso signorini, nel frattempo le ultimissime parlano di uno scontro di fuoco, Adriana contro Sonia, e di una sorta di tregua tra Delia e Soleil. Scopriamo tutto su questa ultima notizia bomba che arriva dal grande fratello VIP.

Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli

Partiamo dal primo scontro infinito tra big lady, quello tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Facendo un passo indietro, il primo motivo di dissidio fu la foto che la moglie di Bonolis pubblico con il nemico della conduttrice Rai, Giancarlo Magalli. Dopo diverse frecciatine, anche riguardo le scelte contrastanti sull’immune alle nomination del Gf VIP, tra le due sembrava ci fosse una tregua armata.

Questo prima di un’intervista su Chi, settimanale diretto proprio da Alfonso signorini, fatta alla Bruganelli. Sonia si è raccontata parlando di sè, Del fatto che non sia così cattiva come sembra e che in realtà nasconde dei lati molto umani e fragili, come d’altronde tutte le donne. Ho aggiunto un particolare su Adriana, ha infatti detto che i rapporti tra loro sono “lontani”.

Ha anche aggiunto che la sua collega opinionista la segue quando parla con qualche autore o persona che sta dietro alle quinte del reality, rassicurandola che non c’è nessun segreto da scoprire. Ha poi fatto una battuta dicendo che lei può essere per età anagrafica la sorella minore della conduttrice, visto che si comporta come suo fratello che la monitorava sempre per contendersi le attenzioni della madre

La replica su Twitter della Volpe non si è fatta attendere: “Brava Sonia hai ragione, tu rispetto a me sei piccola. Non per età, né per altezza. Di grandi ci sono le tue bugie è la libertà che ti prendi”. Queste in sintesi le dure parole di Adriana contro la Bruganelli. Subito è arrivata la risposta in una storia su Instagram della moglie di Bonolis “provavo ad ironizzare durante l’intervista (su Chi) ma…beh l’ha presa bene”! Insomma uno scontro infinito tra le due che di sicuro trovata spazio nella puntata di venerdì 21 gennaio del gf vip.

Delia e Soleil si sono chiarite?

Per due prime donne che litigano, due potrebbero iniziare a chiarirsi. Stiamo ovviamente parlando di Delia e Soleil. Dopo lo scontro di lunedì in diretta con relative lacrime della Duran, il tweet di Alex per rincuorare sua moglie e la scelta della stessa modella di origini sudamericane di troncare con il marito, la vicenda si arricchisce di un nuovo interessante particolare. Le ultimissime dal Gf VIP parlano infatti di un primo, primissimo, chiarimento tra le due concorrenti del reality legate a Belli. Inconsapevolmente a far cadere il muro tra “rivali”, la decisione di Manila Nazzaro di avvicinarsi alla Duran.

Nelle ultime ore e la stessa moglie di Alex ad aver chiesto di parlare. L’intento era quello di convincerla che Manila e davvero una sua amica, che non deve arrabbiarsi con lei perché ha speso per la bionda gieffina solo bellissima parole. Soleil non è rimasta convinta e ha detto che non perdona la Nazzaro, il problema non è che si è avvicinata a Delia ma che per farlo non ha dato a lei le giuste attenzioni quando era in crisi. Questo dialogo, molto pacato, può essere il primo passo verso un chiarimento definitivo.

