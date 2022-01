Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 17 gennaio: chi è uscito e nomination

La puntata del 17 gennaio del Grande Fratello VIP è stata ricca di confronti e litigi. Scopriamo chi è stato il più votato e preferito dal pubblico nella Casa

Prosegue l’avventura dei concorrenti del Grande Fratello VIP e ovviamente con il trascorrere del tempo gli animi si riscaldano. Tantissimi i confronti nella puntata del 17 gennaio che ha rivelato chi tra Kabir Bedi, Federica Calemme e la coppia Giacomo Urtis-Valeria Marini è la preferita dal pubblico. Nathaly protagonista con uno scontro duro con Alex e poi con Sonia Bruganelli, ma al centro dell’attenzione c’è sempre il triangolo tra Delia, Soleil e Alex. Infine confronto acceso anche tra la mamma di Sophie e Jessica, accusata di non essere vera amica.

Chi è il preferito della settimana al Grande Fratello Vip

Così come da tradizione la puntata del 17 gennaio del Grande Fratello VIP non ha previsto eliminazione. Tra Kabir, la coppia Urtis-Marini e Federica Calemme ad essere il più votato e preferito della Casa è stato Kabir Bedi. Grazie a questo successo ha ottenuto l’immunità per il televoto di venerdì e ha inoltre scelto chi tra i due concorrenti mandare in nomination. La scelta del volto di Sandokan è ricaduta su Federica Calemme che così sarà a rischio eliminazione nella prossima puntata.

Chi è in nomination

Oltre a Kabir Bedi, hanno conquistato l’immunità Manuel, Alessandro e Barù. Soleil è stata scelta da Sonia Bruganelli mentre Adriana Volpe ha scelto Giucas Casella. Sono i concorrenti che andranno in nomination nella prossima puntata in programma venerdì 21 gennaio. Chi avrà meno voti dovrà abbandonare la Casa. Ad essere nominati sono:

Federica Calemme

Davide Silvestri

Giacomo Urtis / Valeria Marini

Jessica Selassie

Brutto colpo per Davide Silvestri alla sua prima nomination. Jessica paga le critiche della mamma di Sophie ed è stata giudicata falsa. Ancora nomination per Federica Calemme e la coppia Urtis/Marini.

