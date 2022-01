DOC chi è la psicologa Lucia Ferrari, l’attrice è Giusy Buscemi

Doc, chi è l’attrice che interpreta la psicologa Lucia Ferrari nel medical drama di Rai1: scopriamo tutto quanto su Giusy Buscemi.

Come ogni giovedì, torna l’appuntamento con l’amatissimo medical drama di Rai1: Doc – Nelle tue mani. La serie, con protagonista Luca Argentero nei panni del medico Andrea Fanti, è giunta alla seconda stagione e mantiene intatto il suo strepitoso successo. Tra le protagoniste di Doc c’è Giusy Buscemi, che interpreta la psicologa Lucia Ferrari: scopriamo tutto sull’attrice.

Doc, chi è Giusy Buscemi

Giuseppina Buscemi, meglio conosciuta come Giusy, nasce a Mazara del Vallo, Trapani, il 13 aprile 1993. Dopo aver raggiunto la maturità scientifica si trasferisce a Roma, dove studia nella facoltà di Lettera dell’Università La Sapienza di Roma. Nel 2012 balza agli onori della cronaca vincendo Miss Italia e da lì ne approfitta per lanciare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Lo stesso anno, infatti, esordisce al cinema nel film Baci Salati, per poi prendere parte a Fratelli unici, dove condivide il set con Raoul Bova, Luca Argentero e Miriam Leone.

Nel 2014 la Buscemi esordisce anche in televisione, prendendo il ruolo di Assuntina Cecchini, figlia del leggendario maresciallo in Don Matteo. Da quel momento, sono tantissime le esperienze sul piccolo schermo dell’attrice, da La dama velata a Il giovane Montalbano, fino a Il paradiso delle signore, I medici e Un passo dal cielo. Al cinema invece prende parte alla fortunatissima saga di Smetto quando voglio.

Sul fronte della sfera privata, nel 2012 per la ragazza è finita la storica relazione con Giuseppe Galfano, fidanzato sin dalle scuole superiori. La donna ha avuto poi una storia di un anno con Alex Adinolfi, ex corteggiatore di Uomini e Donne, e poi nel 2015 ha conosciuto il regista Jan Michelini, con cui si è sposata nel 2017. I due hanno anche avuto due figli: Caterina Maria e Pietro Maria.

