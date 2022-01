Doc 2 torna in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. La fiction medica con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti è arrivata al suo secondo appuntamento, suddiviso in due episodi, rispettivamente tre e quattro.

Scopriamo le anticipazioni della seconda puntata di Doc 2, fiction Rai con Luca Argentero che ha conquistato l’Italia, tenendo incollati 7 milioni di telespettatori durante la sua prima messa in onda.

Doc 2, episodio 3: anticipazioni

Giovedì 20 gennaio 2022 andrà in onda in prima serata su Rai 1 il terzo episodio di Doc 2 con Luca Argentero. Il titolo di questo nuovo appuntamento della fiction è Sfide. Andrea Fanti dovrà compiere una scelta particolarmente complessa. Un nuovo primario ha messo piede al Policlinico. Si tratta di Cecilia Tedeschi e rischia di stravolgere il reparto di medicina interna.

Una situazione spinosa che spingerò Andrea Fanti a considerare l’idea di riprendersi il proprio vecchio ruolo di primario. Ha dovuto rinunciarvi a causa dell’amnesia post incidente. Carolina e Riccardo, intanto, sono sempre più vicini. Lei vorrebbe qualcosa in più ma lui è ancora legato ad Alba. Gabriel, invece, accusa i primi segni di insofferenza dopo la rottura con Elisa, che ha da poco iniziato a uscire con Massimo, che però nasconde un segreto.

Doc 2, episodio 4: anticipazioni

Giovedì 20 gennaio 2022 andrà in onda in prima serata su Rai 1 il quarto episodio di Doc 2 con Luca Argentero. Il titolo di questo nuovo appuntamento della fiction è Quello che sei. Dopo l’entusiasmo iniziale, Andrea Fanti mostra i primi dubbi sul fatto di tornare primario. Dovrà anche confrontarsi con i sensi di colpa per quanto successo nei mesi precedenti, durante la pandemia. Si prenderà cura di una giovane promessa del tennis. Un rapporto che gli capire che un ruolo dirigenziale lo costringerebbe a rinunciare a tutto questo.

Carolina dovrà accantonare i propri sentimenti per Riccardo, visto il suo legame con Alba. Enrico suggerirà a Gabriel di sottoporsi a una visita con la nuova psicologa, Lucia Ferrari. Una volta giunto il giorno dell’appuntamento, il giovane decide di non presentarsi.

