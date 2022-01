Sibilla Cooman, chi è l’attrice che interpreta la professoressa in Harry Potter? Scopriamo tutto su Emma Thompson.

Questa sera su Italia 1 andrà in onda il terzo appuntamento con la saga di Harry Potter. Tocca a Il prigioniero di Azkaban, capitolo che vede Harry e i suoi amici alle prese col ritorno di una figura importante dal passato: Sirius Black. All’interno del film, un ruolo importante è rivestito dalla professoressa Sibilla Cooman, insegnante di divinazione, che si rende protagonista di un duro battibecco con Hermione e che all’interno della saga sarà importante per leggere il futuro di Harry. Scopriamo chi è l’attrice che la interpreta: Emma Thompson.

Sibilla Cooman, chi è l’attrice che la interpreta in Harry Potter

Emma Thompson è uno dei grandi nomi del cinema britannico. La donna, nata nell’aprile 1959 a Londra, è figlia di un attore Eric, e presto inizia a seguire le orme del padre, iniziando a recitare negli anni ’80. Il successo per la Thompson arriva con l’arrivo degli anni ’90, con il ruolo in Casa Howard insieme a un mostro sacro del cinema come Anthony Hopkins. Il film vale alla donna la grande ribalta internazionale, con la vittoria di un Golden Globe e del Premio Oscar come migliore attrice protagonista.

Nel corso della sua carriera, la Thompson replica la vittoria della statuetta nel 1996, aggiudicandosi l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per il film Ragione e sentimento. Quell’anno la donna riceve anche la nomination come miglior attrice, la quinta di tutta la sua carriera, che si somma a quelle per Nel nome del padre e Quel che resta nel giorno, entrambe nel 1994 per il ruolo sia di miglio attrice non protagonista che di migliore attrice protagonista. La sua straordinaria carriera, nel 2018, le è valsa anche il conferimento del titolo di Dama Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico.

