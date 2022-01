Sirius Black, chi è l’attrice che interpreta il padrino di Harry Potter? Scopriamo tutto su Gary Oldman.

Appuntamento questa sera, su Italia 1, con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, terzo capitolo delle avventure del mago. Nel film fa il suo esordio uno dei personaggi più amati della saga, Sirius Black, il padrino di Harry Potter, che da terribile minaccia diventa presto un legame importantissimo per il protagonista. L’attore che interpreta Black è una vera e propria icona del cinema mondiale: si tratta di Gary Oldman, uno dei più grandi attori britannici di sempre.

Sirius Black, chi è l’attore che lo interpreta in Harry Potter

Nato a Londra nel 1958, Gary Oldman è considerato uno dei migliori attori britannici di sempre, con tantissimi ruoli che gli sono valsi grandi successi e tanti riconoscimenti. Tra i ruoli più iconici che ha interpretato c’è sicuramente quello di Sirius Black nei film di Harry Potter, ma anche quello dell’ispettore James Gordon nella trilogia del cavaliere oscuro firmata da Cristopher Nolan.

Il ruolo che però ha definitivamente consacrato Gary Oldman come una delle più grandi star del cinema è sicuramente quello di Winston Churchill in L’ora più buia. Un’interpretazione che gli è valsa la vittoria del premio Oscar come miglior attore protagonista, un successo ottenuto appena alla seconda nomination, dopo quella del 2012 per La talpa.

Nel 1997, Oldman ha debuttato anche dietro la macchina da presa, come regista per il film Niente per bocca, una pellicola che gli è valsa anche la vittoria ai BAFTA nella categoria miglior film britannico. Lo scorso anno, Gary Oldman ha ricevuto la candidatura sia all’Oscar che al Golden Globe come miglior attore per il film Mank, senza però vincere.

