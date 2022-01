Stefano Pesce, chi è la splendida moglie madre dei suoi figli

Stefano Pesce, scopriamo chi è la splendida moglie del noto attore e chi sono i figli avuti dalla coppia: tutti i dettagli.

Nato a Bologna nel 1967, Stefano Pesce è diventato presto un volto noto della televisione italiana, grazie ai suoi ruoli in alcune fiction di assoluto successo come Distretto di Polizia, RIS – Delitti imperfetti e Il tredicesimo apostolo. La formazione dell’attore avviene a Milano, presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, dove si diploma nel 1996. Due anni si specializza a Roma, e da lì la sua carriera spicca il volo, con Stefano che s’impone come una presenza fissa sul piccolo schermo. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata dell’attore, andando a scoprire chi è la moglie.

Stefano Pesce, chi è la moglie

Da parecchio tempo l’attore bolognese condivide la propria vita con un’altra attrice: Barbara Mautino. I due stanno insieme dal 1998 e oltre alla vita sentimentale condividono anche quella professionale. La donna ha esordino al cinema nel 1995, nel film Banditi di Mignucci. Ha avuto anche l’onore di collaborare con uno dei più grandi autori del cinema italiano, Dario Argento, in ben tre film: Non ho sonno, La terza madre e Giallo.

La donna è stata protagonista anche di molti ruoli degni di nota in televisione, partecipando a fiction importanti come La squadra, Ris – Delitti imperfetti e Il commissario Montalbano. Da un po’ di tempo però la donna non si vede né al cinema né in televisione: i suoi ultimi ruoli risalgono a cavallo tra il 2010 e il 2011. Nel 2019 è invece ritornata a teatro, dopo un’assenza di quasi dieci anni, recitando in Storia di Paolina.

Per quanto riguarda il marito, invece, la sua presenza negli ultimi anni è stata importante, tanto che l’ultimo ruolo è stato in uno dei film di punta dell’ultimo periodo: Diabolik dei Manetti Bros.

