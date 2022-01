Anticipazioni Grande Fratello Vip 21 gennaio, Soleil ha capito

Al Grande Fratello VIP è tempo di smascherare le strategie altrui. Soleil ha capito, Jessica vacilla. Nuovi ingressi a sorpresa?

La casa del Grande Fratello VIP si prepara a nuovi ingressi a sorpresa. Non si tratta, però, di nuovi concorrenti o almeno non sembra ancora arrivato il momento. Chi entra allora stasera 21 gennaio al Gf VIP? Parenti e amici a dare sostegno ai concorrenti in difficoltà. Così ci potrebbe essere una sorpresa per Jessica Selassiè. La principessa single della casa è stata pesantemente accusata dalla mamma di Sophie e da quel momento la loro amicizia non è stata più come prima.

Non a caso la bionda ex tronista di Uomini e Donne ha contestato anche che la maggiore delle Selassiè abbia messo gli occhi sia su Alessandro sia su Barù, definendola “vorace”. L’impressione è che possa entrare nella casa del grande fratello, virtualmente, la mamma di Jessica e Lulù per dare conforto in particolare a Jessy e vendicarsi della mamma di Sophie. Sorprese potrebbero arrivare anche per gli altri nominati. Potrebbero entrare la mamma di Federica Calemme, per dare consigli alla figlia, così come la sorella di Valeria Marini e tornare la compagna di Davide Silvestri.

Anticipazioni Gf VIP, Soleil pensa alle strategie

Nella casa del Grande Fratello VIP, stasera 21 gennaio, è anche tempo di smascherare strategie o presunte tali. Ci sta provando Soleil che chiacchierando con le colleghe Vippone ha portato ad immaginare quale potrebbe essere la strategia di Alex e Delia. La Sorge ha capito, o almeno crede, i due torneranno insieme e si metterà la parola fine a questo triangolo che ha tenuto in piedi fino ad ora la trasmissione. La bionda influencer deve però fare i conti con Manila Nazzaro.

Le due sembrano ormai essere diventate ex amiche, in particolare l’ex Miss Italia continua a parlare della Sorge in casa, non utilizzando di certo delle parole al miele. Manila è convinta, una vera amica non impone ad un’altra come comportarsi. Ci si aspetta stasera al Gf VIP un duro confronto tra le due. Altre due big lady che continuano a scontrarsi sono le due opinioniste del grande fratello: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis ha ironizzato, dicendo in un intervista a Chi che la presentatrice le sta sempre addosso.

La collega ha replicato con un pesante tweet, in puntata sicuramente ci sarà da divertirsi. Infine, riflettori puntati sulla nascente, o quasi, storia d’amore tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. La coppia si è scambiata qualche bacio appassionato e molti sul web interpretano un video notturno come un momento appassionato tra i due. Stasera al Gf VIP si cercherà di capire qualcosa in più sulla love story.

Gf Vip, in nomination vipponi top

Nella puntata in diretta del 21 gennaio spazio al verdetto del televoto. In nomination ci sono vipponi di lusso come Davide Silvestri, la coppia Giacomo Urtis / Valeria Marini, Jessica Selassie, con l’outsider sempre indenne Federica Calemme. La modella di origini campane sembra essere l’indiziata numero uno per abbandonare la casa del Grande Fratello.

Ma attenzione sono settimane che continua a restare nel reality. Inoltre bisogna vedere l’effetto mamma di Sophie sul pubblico riguardo Jessica Selassiè, ci si immedesima nel suo status di single ma potrebbe non piacere il suo carattere. Se il duo Marini-Urtis dovesse superare il televoto non è escluso che entrambi potrebbero iniziare a gareggiare come singoli concorrenti.

