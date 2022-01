Homo Sapiens gruppo, chi sono e le canzoni più famose

Homo Sapiens, scopriamo chi sono i componenti del gruppo e quali sono state le loro canzoni più famose: tutti i dettagli sulla band.

Una band che ha scritto pagine importanti della musica italiana è sicuramente quella degli Homo Sapiens, che negli anni ’70 hanno dominato la scena musicale, ottenendo grande successo e lasciando alcune canzoni che, ancora oggi, sono famosissime. Scopriamo dunque chi sono i componenti della band e quali sono le loro canzoni più famose, dal successo al Festival di Sanremo fino alle delusioni degli ultimi anni.

Homo Sapiens, chi sono

Il gruppo si forma nel 1966 con una formazione iniziale tutta al maschile e col nome i Tarli. La denominazione Homo Sapiens arriva nel 1971, con il chitarrista Rodolfo Maltese, Roby Pellegrini alle tastiere e le voci di Marzio Mazzanti, Claudio Lumetta e Maurizio Nuti. Il grande successo arriva nel 1977, quando il gruppo vince il Festival di Sanremo con il brano Bella da morire, che si afferma come uno dei più grandi successi di sempre della musica italiana.

Il successo del gruppo però si esaurisce con la fine degli anni ’70 e nel 1982 si scioglie, fino alla reunion. nel 1990. Nel 2000 entra per la prima volta in formazione una donna, Simona Cerrai, che rimane per due anni nel gruppo. La loro attività dopo il ritorno insieme però non si riavvicina al successo degli anni ’70, col gruppo che continua più che altro a riproporre i successi del passato, considerando che dalla reunion del 1990 hanno prodotto un solo album in studio, dal titolo Presagio di mare.

Nel 2005 gli Homo Sapiens dovevano prendere parte al Festival di Sanremo, un’ottima occasione per il rilancio, ma all’ultimo momento il gruppo non venne ammesso e quindi non riuscì a prendere parte alla kermesse musicale.

