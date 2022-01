Lorenzo Balducci, chi è il fidanzato dell’attore dopo il coming out

Lorenzo Balducci, chi è il fidanzato dell’attore? Scopriamo tutto sul suo coming out e sul suo nuovo amore.

Correva l’anno 2012, quando l’attore romano Lorenzo Balducci rivelava la sua omosessualità, dopo aver affermato anni prima di essere un single etero. Una rivelazione che quindi ha spiazzato, ma Lorenzo è stato ovviamente apprezzato per aver trovato la forza di uscire allo scoperto. Al tempo, l’attore ha scoperto di aver mantenuto il riserbo perché doveva trovare la giusta serenità, è stata anche una questione d’età, crescendo e maturando ha capito quanto sia importante essere trasparenti. Dunque Lorenzo Balducci ha trovato la forza di fare coming out, potendo vivere finalmente in maniera serena la sua sessualità. Scopriamo dunque com’è andata da quel momento la vita di Lorenzo e chi è il suo fidanzato.

Lorenzo Balducci, chi è il fidanzato

Al momento del suo coming out, effettuato tramite l’inserto Il Venerdì di Repubblica, c’era un misterioso uomo nella vita di Lorenzo, la cui identità non è stata svelata e non sappiamo com’è andata a finire tra i due. Sappiamo, però, che nel 2018 l’attore era impegnato in una relazione con Roger Duplease, anche lui attore nella vita, ma la loro storia è terminata, anche qui per motivi non molto chiari.

Si evince che Lorenzo Balducci tiene molto alla riservatezza della sua sfera sentimentale, non svelando molti dettagli sulle sue storie e sulle sue relazioni. Quindi, al momento non è chiaro se l’attore sia legato sentimentalmente a qualcuno o sia single. Lorenzo rimane quindi al riparo per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ma è in prima linea per i diritti gay e ovviamente s’impegna in maniera molto attiva a sostegno dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Nel 2015, ad esempio, è stato giurato per il 30^ Torino Gay & Lesbian Film Festival.

