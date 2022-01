Lorenzo Balducci chi è il padre potente: ha scoperto il dolore

Lorenzo Balducci, chi è il padre dell’attore? Scopriamo tutto su di lui e sulla sua travaglia storia giudiziaria.

Non ha vissuto anni facili il padre di Lorenzo Balducci, Angelo, che nel 2010 è stato coinvolto in una serie di guai giudiziari, accusato di corruzione per alcuni appalti riguardanti i lavori del G8 a la Maddalena. Una vicenda che poi si sarebbe protratta nel tempo, segnando con forza la vita sia del padre dell’attore che di Lorenzo stesso. Scopriamo tutti i dettagli della sua storia e l’impatto che ha avuto sul figlio la sua vicenda.

Lorenzo Balducci, chi è il padre

Nato a San Giorgio di Pesaro nel luglio 1948, Angelo Balducci è balzato agli onori delle cronache nel 2010, quando è stato arrestato con l’accusa di corruzione. Al tempo, Balducci era presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e ha dovuto rassegnare le dimissioni, iniziando un periodo a dir poco turbolento, culminato nella sentenza dell’8 febbraio 2018, quando l’uomo viene condannato a 6 anni e 6 mesi per corruzione aggravata.

Lorenzo, in un’intervista a Vanity Fair, ha raccontato di aver vissuto momenti difficili a causa di tutto ciò che è successo, decidendo anche di andare lontano dall’Italia, vivendo a New York, in Messico e in Spagna. Gli anni lontano da casa sono stati formativi e soprattutto gli hanno evitato di vivere un vero e proprio inferno. L’attore infatti si è costruito una propria dimensione lontano da ciò che stava succedendo e ha saputo elaborare il dolore per la vicenda. Dalla vicenda è infatti emerso anche che l’attore è stato piazzato in alcuni film in cambio di favori e quando lo ha scoperto è stato travolto dalla delusione, realizzando di fatto che la sua carriera non è stata costruita dal merito, ma dalle raccomandazioni.

