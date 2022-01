Grande Fratello VIP, chi è in nomination e pronostici eliminazione: trema la vippona

Grande Fratello Vip, vediamo i pronostici per la puntata di stasera: chi è in nomination e chi rischia l’eliminazione?

Torna l’appuntamento col Grande Fratello Vip: questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’amatissimo reality condotto da Alfonso Signorini e ovviamente il pubblico è in trepidazione per capire chi sarà eliminato e chi invece proseguirà la sua avventura all’interno della casa. Scopriamo dunque cosa possiamo aspettarci dalla puntata di questa sera e chi rischia l’eliminazione.

Grande Fratello Vip: i pronostici

In nomination per abbandonare la casa del Grande Fratello ci sono Davide Silvestri, la coppia formata da Giacomo Urtis e Valeria Marini, Jessica Selassie e Federica Calemme. Stando a un sondaggio lanciato dal sito del Grande Fratello, che quindi è importante per capire l’orientamento del pubblico in vista del televoto, la preferita sembra essere Jessica, che quindi non dovrebbe avere problemi a salvarsi. L’indiziata per uscire invece è la modella campana Federica Calemme, che però da settimane puntualmente riesce a salvarsi e quindi anche stavolta vuole provare a salvarsi la pelle.

Insomma la modella è la favorita per uscire, ma occhio a darla per spacciata. Tra poco sapremo con esattezza cosa accadrà, ma l’eliminazione non è l’unica cosa che ci aspetta. Sarà, come al solito, una puntata ricca di emozioni. Al centro dell’attenzione c’è Soleil Sorge, che cerca di capire le strategie di Alex Belli e Delia Duran e se i due, tornando insieme, porranno fine al triangolo amoroso che si è venuto a creare e che ha dominato l’attenzione negli ultimi tempi.

Spazio poi anche ad altri confronti, come quello tutto al femminile tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che spesso si sono scontrate. Tante emozioni dunque anche staserà per il nuovo appuntamento col GF Vip.

