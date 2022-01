Chi ha vinto The Voice Senior 2022: un grande vincitore

Grande finale di The Voice Senior 2022. Scopriamo chi ha vinto la gara tra gli otto finalisti di questa edizione

Parte subito con un colpo di scena la finale di The Voice Senior 2022. A causa di un piccolo incidente Cosetta Gigli deve rinunciare alla serata e al suo posto è stato ripescato Silvio Aloisio della squadra di Orietta Berti. Scopriamo chi ha vinto The Voice Senior 2022, il vincitore che entra nell’albo d’oro della gara dopo Erminio Sinni.

LEGGI ANCHE: Loredana Bertè patrimonio, quanto guadagna la giudice di The Voice

Chi ha vinto The Voice Senior 2022

Il vincitore di The Voice Senior 2022 è Annibale Giannarelli. L’artista si è esibito nella prima manche con My Way di Frank Sinatra e ha superato così il primo step. Nella seconda manche ha battuto Claudia Arvati, Walter Sterbini e Marcella di Pasquale. Annibale Giannarelli, del team di Gigi D’Alessio, ha conquistato il 44,15% dei voti e si è commosso al momento del suo trionfo. Secondo posto per Claudia Arvati che ha ottenuto il 21,14%, mentre al terzo gradino del podio Walter Sterbini che ha conquistato il 18,82%. Quarto posto per Marcella di Pasquale con il 15,90%.

Nella prima manche Marcella di Pasquale ha scelto Nel Sole di Al Bano, Walter Zerbini si è invece esibito sulle note di Ancora di Eduardo De Crescenzo. Annibale Giannarelli ha puntato su My Way di Frank Sinatra, mentre Franco Tortona, del team di Orietta Berti, ha cantato Vent’anni di Massimo Ranieri. Dal team di Gigi D’Alessio, Claudia Arvati ha scelto E Poi di Giorgia, mentre Russell Russell ha eseguito Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival.

In rapida sequenza si sono esibiti Roberto Barocelli con Un senso di Vasco Rossi, Lanfranco Carnacina con You Are So Beautiful di Billy Preston, la coppia Piero Cotto e Beatrice Pasquali con Questione di Feeling di Mina e Riccardo Cocciante. Chiudono la prima manche Donata Brischetto con Hot Stuff di Donna Summer, Silvio Aloisio con Il Mondo di Jimmy Fontana e Luciano Genovesi con Hotel California degli Eagles.

Nella seconda e ultima manche il vincitore Annibale Giannarelli si è esibito in Lo chiamavano Trinità, Claudia Arvati ha conquistato il secondo posto con (You Make Me Feel Like) A Natural Woman di Aretha Franklin. Walter Sterbini ha proposto Cambiare di Alex Baroni, mentre Marcella Di Pasquale ha cantato La Casa nel Sole nella versione dei Pooh.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI