Francesca Cavallin, chi è l’ex marito e il legame con Memo Remigi

Francesca Cavallin è un’attrice, ex modella e conduttrice televisiva. Nata a Bassano del Grappa il 23 giugno 1976, è stata impegnata in moltissime produzioni, tanto al cinema quanto in televisione.

Francesca Cavallin è un volto ben noto della televisione italiana. Svariate le serie cui ha preso parte negli ultimi anni, da Rocco Schiavone a Non uccidere, da Mentre ero via a Un professore. Ecco qualche informazione sulla sua vita privata che forse non sapevate.

LEGGI: Tali e Quali 22 gennaio 2022: concorrenti, esibizioni e giuria

Francesca Cavallin, chi è l’ex marito

Una delle storie più importanti della vita di Francesca Cavallin è stata di certo quella con Stefano Remigi. Un cognome decisamente noto in Italia. Si tratta, infatti, del figlio di Memo Remigi. La coppia è stata insieme per alcuni anni, durante i quali sono nati due figli, Leonardo e Jacopo, di 15 e 7 anni.

Una separazione molto sofferta. Francesca Cavallin ha avuto modo di parlarne pubblicamente, spiegando come la rapidità con la quale tutto il suo mondo sia cambiato l’abbia segnata particolarmente. Ha avuto paura di non avere la forza di rialzarsi dopo tutto questo: “Vedi poi i tuoi figli, li guardi e trovi dentro di te una spinta incredibile. Impari cose che non sapevi fare e ciò che voglio è essere completamente indipendente”.

La loro storia d’amore si è conclusa nel 2017: “Se qualcuno me lo avesse detto, gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio. È stato pesante accettarne la fine. È stata dura ma ho acquistato maggiore consapevole. Il rischio è solo quello di irrigidirsi in una autarchia sentimentale, impedendo a chiunque di entrare”. Al momento è una felice mamma single ma non esclude la possibilità di ritrovare l’amore.

LEGGI: Ospiti C’è Posta per te 22 gennaio 2022: c’è un grande campione

Moglie di Stefano Remigi

Stefano Remigi, figlio d’arte di Memo Remigi, è un apprezzato regista. Come detto, ha avuto due figli dal matrimonio con Francesca Cavallin, ormai concluso. L’uomo però aveva già due figli, frutto di una relazione precedente. Non è stato facile recuperare il rapporto con l’ex moglie, ma oggi pare che i due siano in buoni rapporti. In tanti sul web si chiedono se l’uomo si sia rifatto una vita, magari risposandosi. Al momento, però, non c’è alcuna moglie per Stefano Remigi, che pare non avere una donna al proprio fianco. Si starà concentrando sul proprio lavoro e sull’essere padre dei suoi quattro figli.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI