Manuel Bortuzzo ha scritto una straordinaria lettera d’amore alla sua fidanzata Lulù Selassiè. Ecco il testo completo: da brividi ed emozionante

Manuel Bortuzzo è sempre più innamorato della sua Lulù Selassiè. Finito il Grande Fratello VIP andranno a vivere insieme e lui ha deciso di scriverle una appassionata lettera d’amore. Ha deciso di farlo perché è un po’ di tempo ormai che vive ogni mattina la stessa splendida immagine, lo stesso tipo di scena. Così gli è venuta l’esigenza di di scrivere le sue parole d’amore per lasciare per sempre impresso il sentimento che prova per lei.

Leggi anche: Lulu Selassie chirurgia: prima e dopo FOTO

Il testo della lettera d’amore di Manuel a Lulù

Nella puntata del Gf VIP del 21 gennaio è andata in onda una clip con la dedica di Bortuzzo alla sua fidanzata. Ecco il testo integrale della lettera: Quanto sei bella al mattino appena sveglia, quando ancora non ti ricordi dei pensieri che ti turbano la giornata. In quell’attimo di puro amore incondizionato resto a guardarti, fermerei il tempo se si potesse, fermerei i pensieri, la vita. Le coperte disfatte, gli abbracci e i mezzi sorrisi, descrivono il nostro amore, Dimentico la mia condizione che tanto mi soffoca.

Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce di chi lo cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere. E scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti, scusa se non ti faccio vivere le cose come lei hai sempre sognate. Ma avrà una fine? Sì, non riesco a dirlo con la certezza che hai tu, ma ci sarà un altro nostro inizio? Sì! Quando leggo quanto mi ami nei tuoi occhi mi si accende tutto, torno a vivere, dimentico tutto, sono invincibile. Ci riesco torno a camminare sorrido e vivo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI